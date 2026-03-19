Juan Daniel Oviedo revivió al Centro Democrático copiando el libreto de Rodolfo Hernández

El ascenso de Oviedo como fórmula de Paloma Valencia revive el fenómeno de Rodolfo Hernández: un técnico que rompe esquemas y amenaza con mover el tablero

Hace cuatro años, Rodolfo Hernández irrumpió como un torbellino en la política colombiana. Un ingeniero sin grandes maquinarias partidistas, con un discurso crudo contra la corrupción, un estilo directo y una campaña viral en redes sociales que capitalizó el profundo hartazgo ciudadano. De las encuestas marginales pasó a disputar la segunda vuelta presidencial, demostrando que en Colombia el voto de castigo puede generar sorpresas monumentales.

Hoy, con la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 cada vez más cerca, el ecosistema político vuelve a hablar de un "Rodolfo Hernández 2.0". Y el nombre que resuena con fuerza en columnas, redes y conversaciones de analistas es Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE que se convirtió en la gran sorpresa de las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo.

Oviedo, economista, abiertamente gay y con un perfil de centro que se presenta como moderado y técnico, obtuvo más de 1,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia —quedando en segundo lugar solo detrás de Paloma Valencia—. Superó incluso lo que Francia Márquez logró en 2022 y se posicionó como una fuerza inesperada en un bloque de centroderecha. Su ascenso recuerda el de Hernández: bajo perfil inicial, crecimiento explosivo impulsado por redes sociales y un mensaje que apela al desencanto con la polarización extrema, prometiendo "cambiar el rumbo" con realismo y sin rabia ideológica.

En los últimas días, Paloma Valencia confirmó a Oviedo como su fórmula vicepresidencial, tras intensas negociaciones donde él impuso condiciones claras, como el respeto pleno al Acuerdo de Paz. El anuncio oficial se realizó en Bogotá, y analistas ya lo ven como un "puente al centro" que podría moderar la derecha dura del Centro Democrático y ampliar el electorado hacia sectores moderados y desencantados. Sin embargo, en redes y algunos sectores uribistas más radicales, el binomio genera fricciones: hay quienes lo ven como un "infiltrado santista" o, precisamente, como el nuevo outsider que podría dividir votos y repetir la dinámica de 2022, beneficiando indirectamente al candidato oficialista Iván Cepeda.

El paralelismo con Hernández es inevitable. En febrero, antes de las consultas, ya se advertían posibles "sorpresas" como Oviedo. Ahora, tras su performance en la consulta, voces en Instagram, Threads y Facebook lo llaman directamente "Rodolfo Hernández 2.0": un candidato que llega sin el peso de las estructuras tradicionales, con un estilo fresco y capaz de movilizar voto joven y anti establishment.

Algunos advierten que, si no se consolida la unidad en la derecha, Oviedo (o su dupla con Valencia) podría generar una división que favorezca a Cepeda en primera vuelta, tal como ocurrió con Hernández al fragmentar el voto anti-Petro en 2022.

A diferencia de aquel ciclo, el tablero actual parece más definido: Cepeda lidera la izquierda con fuerza, mientras la oposición busca unificar fuerzas. Oviedo, con su trayectoria técnica en el DANE y su paso por el Concejo de Bogotá, ofrece datos, propuestas económicas y un tono conciliador que contrasta con la confrontación pura.

Su campaña en TikTok, Instagram y otras plataformas ya genera viralidad similar a la de Hernández: frases directas, críticas al gobierno Petro sin caer en extremismos y un llamado a "resolver" en vez de polarizar. ¿Podrá esta dupla Valencia-Oviedo capitalizar el momentum y evitar que el "efecto sorpresa" se convierta en división?

¿O surgirá en las próximas semanas otro outsider aún más disruptivo? Lo que es claro es que, por ahora, el espíritu del Rodolfo Hernández de 2022 ha encontrado un heredero en Juan Daniel Oviedo: un fenómeno que demuestra, una vez más, que en Colombia el voto harto puede reescribir los guiones previstos. La ciudadanía, como siempre, tendrá la última palabra en las urnas.

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