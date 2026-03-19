Cada vez nacen menos niños y las universidades ya empiezan a padecer las consecuencias

La caída de la natalidad en América Latina obliga a las universidades a replantearse: menos estudiantes, más calidad y formación continua

A veces los cambios más importantes ocurren en silencio. La tendencia en buena parte de América Latina muestra que hoy nacen menos niños que hace dos décadas. El indicador clave es la tasa de fertilidad: el número promedio de hijos por mujer. La línea punteada en 2.1 hijos señala el nivel de reemplazo que permite que la población de un país se mantenga estable.

Países como Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México ya están por debajo de ese umbral. Perú y Ecuador aparecen ligeramente por debajo, mientras Venezuela se sitúa prácticamente en ese límite. Guatemala aún permanece por encima, aunque también con una tendencia descendente.

Un cambio de lógica para las universidades

Si durante varios años nacen menos niños, es razonable pensar que con el tiempo habrá menos jóvenes llegando a la educación superior. Para las universidades, esto implica un giro radical. Durante décadas el desafío principal fue crecer (abrir más cupos y ampliar cobertura); ahora, el reto se desplaza hacia la calidad y la relevancia.

En un escenario donde las cohortes juveniles se reducen, las instituciones deben pensar con más finura. En sociedades donde las trayectorias laborales son más largas, la universidad deja de ser solo una etapa inicial y pasa a ser un espacio de aprendizaje a lo largo de la vida.

La diversificación como supervivencia

Probablemente, las universidades deberán diversificar el perfil de sus estudiantes y fortalecer la educación continua a través de:

Programas de actualización profesional.

Certificaciones cortas y especializaciones flexibles.

Espacios de reentrenamiento para distintas etapas de la vida laboral.

Pero también tendrán que cuidar la relevancia de su formación, entendida no solo como inserción laboral, sino como pensamiento crítico y responsabilidad social. En sociedades donde el crecimiento demográfico se desacelera, el desarrollo depende de qué tan bien formadas están las generaciones que sí llegan a las aulas.

Conclusión

La gráfica habla de demografía, pero interpela directamente a la educación superior. Si las generaciones que llegan son más pequeñas, cada cohorte formada pesa más en el futuro de la región. El conocimiento se vuelve, entonces, un recurso aún más estratégico y la responsabilidad de las universidades, lejos de perder importancia, se vuelve decisiva.

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