Se acabaron Nairo, Superman y Egan: El año más horrible del deporte colombiano

Empezamos mal. En enero Egan Bernal, por un descuido, casi se mata en una carretera. Veinte huesos rotos. No tenía ninguna posibilidad de correr el Tour, su gran objetivo. En marzo la derrota contra Perú en Barranquilla nos cerraba el camino a Qatar. El Giro de Italia no tuvo brillo. Se ganó una etapa con Buitrago y ningún escarabajo estuvo en el Top 10. James languidecía en las Arabias. El Tolima, único club nuestro en alcanzar los octavos de final, caía vapuleado 7-1 en Brasil. Luego, lo del Tour de Francia fue lo más triste.

La cuota de escarabajos era la más baja en una década. Apenas cuatro ciclistas. Nairo y Daniel Felipe Martínez pintaban para ser protagonistas. El último llegó enfermo a la cita y Nairo ilusionó. Hasta el último día de competencia, antes del paseo por los Campos Eliseos, tenía opciones de `podio. Su Tour fue tan maravilloso que le sirvió para que su equipo, el Arkea, se mantuviera en la primera división del ciclismo mundial. Un sexto lugar dignísimo para un crack que amenazaba con regresar a su nivel, el mismo que lo llevó a conseguir tres podios en el Tour, un Giro y una Vuelta. Pero luego la noticia no pudo ser más devastadora: Nairo daba positivo por Tramadol. Quedó descalificado y lo más grave, el Arkea lo echó. En este momento el de Cómbita está sin equipo.

La Vuelta fue gris. Después de una escapada Rigo salvó su año ganando una etapa y metiéndose en el Top 10. La participación en los mundiales de ciclismo no tuvo ninguna relevancia para nuestro país. Mientras tanto Luis Díaz deslumbraba con el Liverpool, equipo al que llegó en el mercado de invierno. Su impresionante adaptación fue tema en las mesas de análisis inglesas. Arrancó conectadísimo esta temporada. Era el mejor en medio de un equipo lleno de dudas. Pero la lesión en la rodilla lo sacó de la cancha y, su recaída, le dará como mínimo tres meses de incapacidad. Lo peor es que fue un descuido suyo. Su recuperación en Barranquilla no fue la mejor. En Liverpool están furiosos.

Para rematar el annus horriblis Miguel Angel López fue acusado de pertenecer a una red de dopaje y esto fue la excusa para que lo sacara el Astana de sus filas. Tampoco tiene equipo y podría acabarse prematuramente su carrera antes de cumplir 30 años. Lo único positivo fue la actuación de las selecciones Colombia femeninas, con el subcampeonato del mundo sub 17. Igual no vi ese mundial. Confieso que no me gusta mucho el fútbol femenino.

El 2023 pinta igual de oscuro. Egan es una incógnita. No se sabe si podrá volver a su nivel. Rigo ya no será capo de su equipo, llegó Carapaz a mandar. Nairo y Superman probablemente no vuelvan a correr en la élite europea. En el fútbol internacional no tendremos protagonismo, con Lucho lesionado, en ningún equipo importante. El técnico Néstor Lorenzo sigue empecinado en llamar a los mismos de siempre y El Pulso del Fútbol seguirá siendo dirigido por César Augusto Londoño. La época gloriosa en la que James brillaba en el Real Madrid, en la que Nairo reinaba en las carreteras de Europa, parece ya demasiado lejana Sí, ser colombiano es un acto de fe, ahora más que nunca.