La transición energética y la moción de censura a la ministra Vélez

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Para entender o analizar la ‘transición energetica’ es necesario diferenciar los temas que la componen y precisar de cuál se habla.

Un tema es el de la dependencia de la generación de energía para el funcionamiento del país. Nuestra capacidad instalada y el potencial estudiado del sistema hídrico son más que suficientes para cubrir el consumo del futuro programable. Requerimos un apoyo ocasional para suplir deficiencias transitorias, y eso es lo que depende de las termoeléctricas que se mantienen en uso solo para no repetir la catástrofe del apagón bajo el gobierno Gaviria. Ese porcentaje que puede llegar a necesitarse representa en potencia apenas del orden del 15%, menos del 10% en cantidad, y es suministrado principalmente por gas. Colombia produce petroleos pesados que requieren procesos de refinería, los cuales apenas comenzamos a iniciar (con la refinería de Cartagena, el mayor fracaso como proyecto económico de nuestra historia), y por eso importamos aún buena parte de lo que consumimos. En resumen: Colombia no depende ni necesita exploraciones o explotaciones petroleras para generación interna y es muy marginal lo que debe reemplazarse por otras formas de ‘fuentes limpias’.

-Publicidad.-

Otro tema es el de cómo se distribuye y cuál es la energía que se consume, la cual debe abandonar su origen en combustibles fósil. En todos los países una parte es la del gasto privado -principalmente en combustible para el transporte, y, en donde los ciudadanos lo requieren, calefacción o aires acondicionados-; y de otra la que mueve el sector productivo,y se distribuye a través de redes eléctricas. Colombia tiene una de las menores cantidades de automóviles en proporción al número de habitantes (no así de motocicletas, pero éstas consumen muchísimo menos) y no sufre inviernos o veranos que obliguen uso de ambientes artificiales como en Europa o Norteamérica. En cuanto a la red de distribución, la capacidad instalada y proyectada en la matriz energética no necesita adiciones diferentes de un respaldo ocasional para temporadas excepcionales (solo el mal manejo cuando el apagón de César Gaviria ha ocasionado fallas en el sistema). En total por redes no depende del petróleo ni el 10 % del total de lo que consumimos y el gran esfuerzo debe hacerse es para cambiar los combustibles que se usan para el transporte por lo que ofrecen las nuevas tecnologías. La explotación y extracción de petróleo tiene muy poca incidencia en lo que consumimos y el cambio que debe hacer es en avances tecnológicos.

____________________________________________________________________________________________

Publicidad.

En lo que indiscutiblemente pesa el petróleo es como fuente de ingresos fiscales y de divisas

___________________________________________________________________________________________

En lo que indiscutiblemente pesa el petróleo es como fuente de ingresos fiscales y de divisas. Ocupa la primera posición en ambas o sea que la economía del Estado depende mayormente de él tanto para su funcionamiento como para su comercio internacional. Pero eso no tiene nada que ver con la ‘transición energetica’. La pregunta pertinente es si es sano y conveniente salir de esta estructura economica, ya que es obviamente absurda para un país que no tiene petróleo, que no necesita más petróleo como fuente energética, y que defiende y promueve la descarbonización. Y en el cual, si se cumplen las profecías sobre el aumento del turismo, el ingreso de dólares se multiplicará exponencialmente (aunque no todo por el Banrepública sino por lo que no declaran las casas de cambio).

El resultado de la votación por la moción de censura tiene relación con la persona pero sobre todo con el respaldo a las políticas propuestas por ella. Por lo menos eso debe suponerse de un Congreso renovado en un 68 %. De un total de 200 curules en la Cámara solo 24, claramente motivados en posiciones ideológicas o con intereses sectoriales, votaron por oponerse a las políticas que presenta y por mantener esa dependencia de algo que para Colombia es únicamente un tema de finanzas públicas, que no tiene nada que ver con la ‘transición energética’ que preocupa a la humanidad.