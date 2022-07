Se acabaron los dólares, la insólita razón por la que Borja no llegaría a River Plate

El Banco Central de Argentina informó que no transferirá dinero al exterior, por lo que la plata no ha llegado al Junior y el fichaje está a punto de caerse

Cuando todo parecía indicar que las negociaciones entre el Junior de Barranquilla y River Plate habían llegado a su fin y dejado como resultado la llegada de Miguel Angel Borja al fútbol argentino, una razón externa a lo futbolístico podría enterrar dicha opción y dejar al cordobés en el fútbol colombiano.

En la últimas horas se hizo público que desde el Banco Central de Argentina tomaron la decisión de no transferir dinero al exterior, y eso también cubre a los equipos de fútbol, por lo que el dinero que el equipo millonario ofreció a los tiburones no ha sido desembolsado y no ha llegado a las arcas de los Char.

Además, el dólar en el país rioplatense pasó de 130 a 270 pesos, y ese monto extra no lo podría pagar River, ya que los 1.5 millones de dólares que le debe transferir al Junior, ahora son una fortuna en Argentina.

Preocupante la situación de Borja, River tenía que pagar 1.5 millones de dólares, para comprar dólares oficiales en Argentina River tenía una plata, con el cambio de ministro de economía cambiaron los valores de los dólares y se complico la situación. #PelaezdeFranciscoenLaW — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) July 5, 2022

Esto es un problema gigantesco, ya que sin ese dinero las directivas del equipo tiburón no pueden darle el permiso al jugador de salir del país, y eso se resumiría en no poder firmar contrato con River Plate y perder la opción de jugar en la liga argentina.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene plazo hasta este 7 de junio para inscribir jugadores, y si no se cierra el fichaje en menos de 24 horas, Miguel Angel Borja tendrá que continuar en la liga colombiana para el segundo semestre, a menos que le llegue otra oferta tan prometedora como la de River.

