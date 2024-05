Santos sale de sus cabales y EE. UU. notifica a Petro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La propuesta de Petro de una Constituyente ha cobrado fuerza y alarma los expresidentes. Al unísono la rechazaron, siempre y cuando no fuera a través del mecanismo constitucional con el Congreso. Particularmente me llama la atención la reacción casi que histérica del señor Santos, que es muy difícil verlo salido de sus cabales. Eso tiene una razón de ser. A mi modo de ver el acuerdo de paz de Santos es un fraude, la guerra siguió en toda su intensidad. Entonces no hubo Paz.

Segundo, un mamotreto tortuoso, el cual puede que Humberto de la Calle y otras dos personas, Jaramillo, sepan punto por punto lo que se pactó. El hecho es que Álvaro Leyva, dos veces canciller, encontró con lupa que ese acuerdo permitía convocar una asamblea Constituyente, luego un personaje siniestro como es el exfiscal Montealegre que se las tira el gran jurista no externadista, ahora dice que eso es por decreto que puede citar. Ese es el temor de Santos, que se derrumbe totalmente la farsa.

Lo que sí es un factor nuevo es la notificación clara y evidente que le hace Estados Unidos al señor Petro con la visita de la generala, que es jefe del Comando Sur y que la hizo en Tolemaida con los militares, que no se sintieran solos, que los apoyaban en el fortalecimiento de la democracia. Viene un portaviones para el Pacífico, está notificado el señor Petro de que le puede pasar lo mismo que el Sombrerón Castillo en Perú.

Yo, Gilberto Tobón lo había dicho con claridad: el gobierno americano lo puede poner fuera de combate. Como él es tan amigo de Maduro y Maduro pretende robarse las elecciones de Venezuela -no sé si lo logre, pero lo pretende- el conflicto internacional se va a agravar. Petro está notificado por el gobierno norteamericano. allá verán sus geniales asesores qué van a hacer pero le van a poner un estate quieto

Había denunciado que podía ocurrir, está ocurriendo, no es por dármelas de profeta sino que se veía venir. Me parecen claves de analizar las farsas Santos que se desmoronan y por eso salió histérico y la notificación al presidente Petro de los norteamericanos: quieto ahí en primera o va para afuera. Eso es lo que tenía que decir, y es lo que hay que tener en cuenta, es lo que está ocurriendo.