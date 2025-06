Salvatore Mancuso y 15 exparamilitares parten cobijas con Petro mientras el Comisionado de Paz está incapacitado

Buscaban tener una mesa independiente, pero el Comisionado de Paz no lo aceptó. Ahora es el Presidente quien debe resolver el lío

Mientras el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, permanece incapacitado, 16 exjefes paramilitares renunciaron a su papel como voceros de paz del Gobierno Petro, denunciando incumplimientos y la deslegitimación de los procesos que venían liderando por parte del funcionario.

La decisión la anunciaron en una extensa carta enviada al presidente Gustavo Petro en la que, entre otras cosas, aseguran que Patiño no ha cumplido sus obligaciones al frente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

Dentro de los firmantes están Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo Serna, alias ‘el señor de la Sierra’, Macaco, entre otros. Allí hacen alusión a la exigencia que tenían de que el comisionado de paz les creara una mesa exclusiva para tratar sus temas, pero este no accedió a dicha solicitud. En lugar de eso, les asignó tareas específicas, con un enfoque particular en la localización de personas desaparecidas y la verificación del destino de bienes que fueron entregados hace más de veinte años. Eso no les gustó.

“La realidad demostró que estas designaciones en la práctica se convirtieron en un gesto meramente simbólico, puesto que la OCCP jamás tuvo la intención ni compromiso real para materializarlas, los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia, y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política por parte de dicha oficina han minado la confianza, haciendo imposible continuar ejerciendo nuestras Gestorías de forma eficiente y digna”, se lee en la carta.

También señalaron una reunión llevada a cabo el 4 de mayo de 2024 con delegados de la OACP, en la cual se había pactado la creación de una mesa destinada al cierre del proceso de Ralito y al seguimiento de los compromisos alcanzados. Según los firmantes, aunque se estableció como fecha límite el 4 de junio de 2024, la OACP no solo no cumplió con ese plazo, sino que también modificó de manera unilateral el enfoque del acompañamiento y negó públicamente la existencia de la mesa, contradiciendo incluso anuncios previos realizados por el presidente.

Los antiguos líderes de las AUC también expresaron su inconformidad con lo que perciben como una gestión improvisada y sin compromiso por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Desde que fueron nombrados como gestores en noviembre de 2024, aseguran haber seguido todas las directrices impartidas. No obstante, señalan que durante ocho meses no se convocaron mesas técnicas ni se asignaron recursos necesarios para cumplir con las tareas encomendadas. Además, denuncian que apenas un mes antes de que concluyera su periodo, se les solicitó entregar "planes de trabajo" que no se ajustaban a los tiempos previamente definidos.

Incluso, dicen que los delegados de Patiño y Petro no llegaron a una reunión con el Inpec que había sido previamente solicitada y coordinada por ellos, la cual fue cancelada 48 horas antes sin justificación. También critican que, durante los ocho meses de su designación, nunca se reconoció de manera efectiva la relevancia de su papel como gestores de paz, lo que terminó por minar su motivación. Los exjefes paramilitares manifestaron que, si el Gobierno considera inviable su participación, está en libertad de revocar oficialmente sus designaciones.

Sin embargo, solicitaron que cualquier diálogo futuro sea directamente con el presidente Gustavo Petro, pues consideran agotada la interlocución con la Oficina del Alto Comisionado.

Los exparamilitares que suspendieron sus labores como gestores de paz son: Héctor José Buitrago Rodríguez, alias ‘El Patrón’; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy; Hernán Giraldo Serna, alias ‘el señor de la Sierra’; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias el Águila; Manuel de Jesus Pirabán, alias Pirata; Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada; José Baldomero Linares Moreno, alias Guillermo Torres; Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ ; Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’; y Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llano.

El tema, por ahora, parece caer en manos de María Paz Lara Camacho, una politóloga y especialista en relaciones internacionales, con una maestría en dirección y gestión de proyectos, que fue designada temporalmente para asumir las funciones del comisionado Otty Patiño durante su licencia médica en abril de 2025. Será el presidente Petro el que tome las cartas en el asunto cuanto antes-.