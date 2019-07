Salgamos hoy todas y todos, por la vida y la paz

He visto en las redes, a las que confieso no puedo dedicar el tiempo que quisiera, un video en el que el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, se refiere a los 200 años de nuestra independencia, para señalar que el bicentenario representa para todos los colombianos la tarea de construir una nación verdaderamente fraterna, solidaria, justa y en paz, por encima de ciertas fuerzas que atentan contra la construcción de la patria.

Particularmente se refiere a la violencia en todas sus formas, que se ensaña particularmente hoy contra los líderes sociales, contra todas esas personas que luchan en los territorios, las regiones y los diferentes sitios, para que Colombia sea lo que soñaron nuestros libertadores. Invita monseñor Salazar a tomar consciencia acerca del carácter sagrado de la vida, recalcando que no se puede seguir atentando contra las personas que luchan por un país mejor.

Agrega que todos los colombianos debemos unir fuerzas, mentes, corazones, para que nuestra patria pueda vencer todas las dificultades, todos los problemas, todo aquello que nos impide vivir en paz. Por eso califica la marcha que tendrá lugar el 26 de julio, como un llamado a unir fuerzas, el gobierno, el Estado, los partidos políticos, las personas naturales, todas las confesiones religiosas, todos, unidos en un solo grito, la vida es sagrada, construyamos un país en paz.

Por su parte, el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, difunde en los chats de la militancia el siguiente mensaje:

Camaradas: de todos es conocido que el 26 de julio se está programando una marcha en todo el país paran protestar por el asesinato de los líderes y lideresas sociales con el hashtag #Julio26UnSoloGrito. Varias personalidades y organizaciones lo vienen promocionando través de videos y otros. Les propongo que de forma individual o colectiva hagan videos, bien corticos, haciendo el llamado a la movilización. Me los mandan y acá los pongo a circular.

Con el hashtag #Nolasdejemossolas, he visto invitaciones a marchar el 26 de julio, con la consigna Caminemos por los líderes y lideresas de Colombia. Y con el #Garantíasparadefensoras, también he visto la consigna Caminemos por las líderes y defensoras. Se trata de la marcha que tendrá lugar en Bogotá, el viernes 26 a las 5:00 p.m., entre el Centro de Memoria Histórica de la calle 26 y la plaza de Bolívar en el centro de la ciudad.

Hasta vi un meme con Falcao, que lleva la fotografía del número 9 de la selección Colombia, antecedida de una frase elogiosa: ¡Grande Radamel Falcao García! Al lado de la fotografía del más grande goleador nacional de todos los tiempos, se destaca entre comillas una frase que debe ser suya: “Mientras no pare el asesinato de líderes sociales, no vuelvo a entrar a la casa de Nariño”. No cabe la menor duda de que en el país se despierta un rechazo masivo al crimen.

Que pretende tocar no solo la consciencia de los colombianos aquí, sino también en el exterior. Defendamos la Paz, el movimiento amplio de los amigos y defensores de los Acuerdos de Paz de La Habana, integrado por personalidades de las más diversas corrientes políticas, confesiones y liderazgos, invita a su vez a marchas simultáneas programadas en Atenas, Frankfurt, Valencia, Madrid, Montreal, Múnich, Roma, Australia, México, Nueva York, Bruselas, Londres y Ottawa.

Más de 836 líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia

desde 2016 a la fecha,

sin que el Estado colombiano haga nada para protegerlos

He visto publicaciones en donde se invita a despertar, que informan de más de 836 líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia desde 2016 a la fecha, sin que el Estado colombiano haga nada para protegerlos. En los que se habla de llegó la hora de parar esto. Y en los que se invita a marchar el 26 de julio, con un solo grito en defensa de la vida, en defensa de la paz, en defensa de los líderes y lideresas. Son numerosos los grafitis en la misma dirección.

También vi el mensaje de solidaridad de Dolores Huerta, cofundadora con César Chávez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Estados Unidos, reconocida como la activista icónica de los derechos civiles, para los los líderes y lideresas sociales de nuestro país, en el que anuncia que también ella marchará el 26 de julio por la vida y la paz de Colombia. Están matando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, reza otra invitación a la marcha.

Nunca se elevó un grito más noble y justo de la garganta de Colombia. La coalición cristiana por la Paz lo expresa así: “¿Dónde están nuestros hermanos y hermanas? Las voces de su sangre claman desde la tierra. Génesis 4: 8-10”. En Barranquilla irán de la plaza Esthercita Forero hasta la Plaza de la Paz. Así también en muchas ciudades y pueblos del país. No queda más qué decir, salgamos hoy todos y todas, por la vida, por la paz.