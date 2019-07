VIDEO. La pelada de cobre de la semana. Pregunta para la asamblea de la Colombia Humana. Usted sabe quien es el escudero de Petro, usted sabe quien es el que lo respaldaría con su testimonio y apoyo, y que seguramente haría una excelente gestión desde la Alcaldía. ¿Por qué no lo avalan de una vez por todas? Digámoslo claramente: Claudia sin Petro. Petro con Hollman. He ahí la pregunta, he ahí el dilema.

