Sabe que Nacional es el más grande: el desprecio de Dayro Moreno a Millonarios

Cuando Dayro Moreno llegó a Atlético Nacional en el año 2017, los hinchas de Millonarios no lo rebajaron de traicionero. El delantero había militado en el embajador en el año 2014, cuando el equipo casi logra llegar a la final del futbol colombiano, y se había convertido en un referente. Sin embargo, después de su paso por el Tijuana, vio la llegada al verdolaga como una buena opción para su carrera y allí se convirtió en campeón de la mano de Reinaldo Rueda.

Pues en una entrevista al VBar de Caracol Radio, a Dayro Moreno lo pusieron a elegir entre Millonarios y Nacional; y su respuesta, lejos de contentar a la afición embajadora, acrecentó el odio hacia el jugador. Los periodistas le preguntaron cuál equipo prefería que saliera campeón, si el verde o al azul; y él, sin titubear, aseguró que le encantaría ver al equipo paisa levantando el trofeo al final del semestre.

"Me gustaría que Nacional sea campeón porque fue un equipo en el que me fue muy bien, hice historia. Estuve también en Millonarios, estoy muy agradecido porque en Bogotá me fue muy bien, pero la verdad me gustaría que fuera Nacional” fueron las palabras del experimentado goleador.

Hay que recordar que tanto Millonarios como Nacional están disputando los cuadrangulares finales de la liga Betplay, y los dos tienen posibilidad de pasar a la final del torneo apertura. Es más, si los resultados se dan, ambos podrían enfrentarse en el juego definitivo. Sin embargo, lo cierto es que Dayro Moreno dejó claro su favorito en Caracol; él quiere que el verde borde su estrella número 18 en el escudo.