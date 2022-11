Round a favor de la exministra Karen Abudinen en caso de Centro Poblados

.Publicidad.

En su primer encuentro en los tinglados judiciales, la exministra Karen Abudinen acaba de ganarle un round al condenado contratista Emilio Tapia. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla declaró “improcedente” una tutela presentada por Tapia para pedir protección a sus derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad después de que Abudinen se refiriera a él como a un bandido y delincuente. El juez no evaluó a fondo la supuesta vulneración de derechos fundamentales,

sino que consideró que Tapia, implicado en los escándalos del carrusel de la contratación de Bogotá y de Centros Poblados, no cumplió con el requisito previo de haber exigido una rectificación. Según el abogado Jaime Lombana, apoderado de la exministra de las TIC, Tapia no tiene cómo defender derechos que se han visto restringidos por sus antecedentes penales.