Roger Waters, ¿un hipócrita que odia a los judíos y adora a Putin?

En 1986 Roger Waters dijo basta y se retiró de la banda que había creado junto a Syd Barret a mediados de la década del sesenta. Lo hizo en medio de acusaciones de vanalidad contra su compañero, el guitarrista David Gilmour, con quien creó momentos tan espectaculares de la música como Echoes, Animals, The Wall y Dark side on the moon. En unos años se hablará de Waters y Gilmour con el mismo respeto, la misma reverencia con la que se habla de Mozart o de Wagner. Gilmour no se resignó a que la banda muriera, y decidió seguir junto con Nick Manson el proyecto. Juntos crearon álbumes de importancia como Division bell -1994-, pero jamás llegaron a las cotas creativas de los primeros años de la banda. Lo triste es que Waters tampoco hizo música de importancia y vive dando conciertos en donde recrea sus mejores éxitos, los que compuso dentro de Pink Floyd.

A casi cuarenta años de la disolución, Waters y Gilmour siguen enfrascados en una pelea eterna. Es que la esposa de este último, la escritora Polly Samson, le dedicó una retahíla de insultos al bajista quien dio una entrevista a un medio alemán criticando la postura de occidente de hacerle la guerra a Putin y su invasión a Ucrania. No es la primera vez que Waters se muestra partícipe de Putin. En el 2022 entró en una disputa en CNN por defender al presidente de Rusia. Esa vez el músico argumentó: “Joe Biden está alimentando el fuego en Ucrania. Ese es un gran crimen. ¿Por qué los Estados Unidos de América no alientan a [Volodymyr] Zelensky a que negocie, obviando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra? Esta guerra empezó en 2008, y se trata básicamente de la acción y la reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando [Mikhail] Gorbachov negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este”.

Ahora las declaraciones de Waters fueron aún peores y comparó al estado de Israel con los nazis y llamó extremistas a la OTAN por defender a Ucrania. Gilmour contratacó y le dijo al diario The Guardian: “Es realmente difícil y frustrante ver este ataque extraordinariamente loco e injusto por parte de una gran potencia contra una nación independiente, pacífica y democrática. La frustración de ver eso y pensar ‘¿qué diablos puedo hacer?’ es algo insoportable”.

Al ver la defensa a Putin y el ataque a Ucrania la esposa de Gilmour explotó y llamó de esta manera al creador de Confortably numb, “Lamentablemente, Roger Waters, sos antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano”.

Esta última pelea termina por hacer prácticamente imposible un nuevo encuentro entre los dos genios del rock.

