El cantante Kaleth Morales marcó con su música a un sin fin de personas, el máximo exponente de la nueva ola del vallenato murió a la edad de 21 años. Aunque canciones como ‘Vivo en el limbo’, ‘Todo de cabeza’ y ‘Ella es mi todo’ se siguen escuchando hoy en día, sus fanáticos no parecen conocer la palabra respeto.

Recientemente, Miguel Morales, padre del cantante, contó que junto a su familia están pensando trasladar el cuerpo del artista debido a las numerosas veces en que su tumba ha sido vandalizada.

En el programa de farándula de Caracol La Red, denunció públicamente las situaciones a las que ha tenido que enfrentarse “Nosotros venimos cada 8 o 15 días. Le hablo y le digo que lo amo mucho. Pero mire cómo está, destruida, se llevaron su fotografía. Hasta se roban las flores. Me contaron que había gente que se montaba encima de la tumba”.

La tumba de Kaleth Morales se encuentra ubicada en el cementerio Ecce Homo, Valledupar, donde también fueron enterrados grandes cantantes como, Martín Elías o Diomedes Díaz.

Esta es la cuarta vez que se manda a arreglar. No he hecho más si no buscar la solución, una es trasladar a Kaleth a un osario porque, de verdad, estamos cansados de estas cosas” dijo Miguel Morales.

Además de esto hizo un llamado de atención al cementerio para que tenga mayor cuidado y atención con las tumbas. También solicitó a los fanáticos que tengan un mayor recelo y protejan estos lugares que son sagrados.

