Estos destinos son los preferidos de quienes buscan salirse de la rutina con poco tiempo y presupuesto

Uno de los planes preferidos por las familias colombianas son los tradicionales paseos de olla. Comer cerca del río, compartir con los parientes, jugar en el agua y disfrutar de la naturaleza que rodea la corriente suena como el escenario perfecto para salir de la rutina y descansar del ritmo acelerado de las grandes ciudades como Bogotá.

En Cundinamarca, por fortuna, abundan los destinos turísticos con ríos de acceso público que se pueden disfrutar gratis o a muy bajo costo. Sumado a su cercanía con la capital, son una opción ideal para quienes buscan escapar uno o dos días sin recorrer largas distancias.

Le podría interesar: Doña Elvira, la campesina que con su restaurante lleva 57 años manteniendo la tradición boyacense en Bogotá

Por ejemplo, en Sasaima, a solo dos horas de Bogotá, se encuentra el río Guane. Para llegar en automóvil, se puede tomar la ruta Bogotá – La Vega, continuar hacia El Rosal – Facatativá y finalmente hacia Sasaima – Albán.

Una vez en el pueblo, una buena alternativa de hospedaje es la Finca Villa Elenita, que ofrece acceso directo al río. Si prefiere un plan más activo, puede realizar la caminata por los senderos que conducen hasta la ribera. Es una ruta poco conocida, pero muy recomendada para quienes disfrutan del ejercicio en contacto con la naturaleza, ya que tiene una dificultad moderada y ofrece paisajes pacíficos.

Si lo suyo son las cascadas, Choachí guarda una joya natural imponente: La Chorrera. Con sus 590 metros de altura, es considerada la cascada más alta de Colombia y está ubicada a tan solo una hora de Bogotá. Este destino es perfecto para los amantes de la aventura y la naturaleza.

Leer más: Más allá de Melgar, el tranquilo y mágico pueblito del Tolima con encanto colonial, lleno de historias de cuentos

Para llegar, debe tomar la vía que conduce al santuario de la Virgen de Guadalupe y luego seguir por la carretera Choachí – Cundinamarca. En el kilómetro 27, encontrará el desvío hacia La Chorrera. Allí puede contactar con la empresa La Chorrera: Parque de Aventura, que ofrece recorridos guiados para toda la familia.

Entre las actividades disponibles se encuentran el rappel, el torrentismo y el senderismo, además de zonas para acampar. Muy cerca también se halla la cascada El Chiflón, otro atractivo natural que complementa el recorrido y convierte la experiencia en una combinación perfecta de adrenalina y tranquilidad.

Otro destino ideal para los amantes del agua y la calma es Guayabetal, donde se encuentra la Quebrada Las Perdices. Sus aguas cristalinas fluyen entre grandes piedras, creando un paisaje ideal para quienes buscan desconectarse del ruido y evitar los lugares saturados de turistas.

Para llegar, debe tomar nuevamente la vía Bogotá – Villavicencio, pasando por Chipaque y Cáqueza. A lo largo del trayecto encontrará rincones naturales perfectos para armar un paseo de olla en familia. Eso sí, recuerde siempre cuidar el entorno: no deje residuos, evite alterar la fauna y contribuya a preservar estos espacios que son patrimonio natural del departamento.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.