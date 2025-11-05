Más allá de Melgar, el tranquilo y mágico pueblito del Tolima con encanto colonial, lleno de historias de cuentos

Entre calles coloniales, mitos y el murmullo del río Magdalena, este rincón del Tolima sigue cautivando a quienes buscan tranquilidad y encanto

Tolima es, sin duda, un departamento mágico. Sus paisajes imponentes, su clima cálido y sus historias que parecen salidas de un cuento de hadas, lo convierten en un destino que no deja de sorprender. Aunque muchos lo asocian con Melgar o con los grandes municipios turísticos, el departamento guarda rincones menos conocidos que respiran paz, historia y una belleza que enamora. Uno de esos lugares es Ambalema, un pequeño y tranquilo pueblito del Tolima que se resiste al paso del tiempo. Entre mitos, calles empedradas y la brisa del Magdalena, ofrece justo lo que muchos buscan hoy.

El camino que conduce a Ambalema, un rincón que guarda la esencia del Tolima

Muchos han oído su nombre, otros han pasado cerca y visto los letreros que lo anuncian, pero pocos deciden desviarse del camino para conocerlo. Sin embargo, quienes lo hacen descubren uno de los destinos más encantadores del centro del país.

Para llegar desde Bogotá, se puede tomar la calle 13 o la calle 80, continuar hacia Facatativá y seguir la ruta que atraviesa Albán, Vianí y San Juan de Rioseco. Luego se cruza Cambao y, tras tomar la vía Ambalema–Conveio, se llega a este pequeño paraíso a orillas del río Magdalena. Aunque el trayecto puede durar cerca de cuatro horas, el recorrido se convierte en parte del encanto: entre montañas, pueblos coloniales y paisajes bañados por el sol tolimense.

|Le puede interesar El restaurante de pueblo en Santander que se metió entre los mejores de Colombia

Al llegar, el visitante se encuentra con un pueblo que parece detenido en el tiempo. Sus casas de tejas rojas, los balcones de madera y las calles tranquilas cuentan historias de otra época. Pero es al acercarse al malecón donde se siente con más fuerza la magia de este lugar.

La magia que habita entre las calles y las leyendas

Ambalema no solo guarda historia, también vive de ella. Los mitos y leyendas aún circulan entre los habitantes: se habla del Mohan, de brujas que se aparecían en las noches junto al río y de personajes que forman parte de la memoria oral del pueblo. Estas historias conviven con una arquitectura colonial que parece sacada de un cuadro y con una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

Caminar por sus calles, visitar la Parroquia de Santa Lucía, disfrutar de un paseo por el río Magdalena o simplemente sentarse a observar el atardecer son planes que bastan para entender por qué Ambalema sigue encantando a quien lo visita.

A diferencia de los destinos más concurridos del Tolima, este pueblo ofrece algo distinto: silencio, historia y una atmósfera de calma que invita a quedarse.

Antiguas casas de Ambalema.

Quizás por eso, aunque no queda tan cerca de la capital, muchos consideran que las horas de viaje valen cada minuto. Ambalema sigue siendo uno de esos lugares donde el alma descansa y la historia susurra entre el viento y el río.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.