Miguel Borja rompió récord en la Libertadores y desbancó a famoso atacante que está preso en Italia

Aun cuando la dirección técnica de River Plate puso en duda la presencia de Miguel Borja en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el colombiano volvió a la cancha y no decepcionó. Mostrando que sigue fino de cara al arco rival, el goleador marcó y le dio la tranquilidad al club de la banda cruzada de clasificarse a la siguiente fase del torneo. Sin embargo, no solamente alcanzó dicho paso, sino que rompió un récord que no se batía hace 26 años y que le pertenecía al recordado Anthony de Ávila. El atacante cordobés es ahora el máximo goleador colombiano de la Copa Libertadores, además de estar entre los 10 anotadores históricos.

Miguel Borja alcanzó las 30 anotaciones en la competición internacional, mismas que tienen futbolistas como Julio Morales o Lucas Pratto. Foto: riverplate

Miguel Borja, máximo goleador colombiano de la Copa Libertadores superando a Anthony de Ávila

En le minuto 33 del encuentro, cuando este aun se encontraba 0-0, con una ventaja mínima de River Plate debido a la victoria 1-0 en el compromiso de ida, Miguel Ángel Borja capitalizó una buena presión por parte del conjunto millonario y, definiendo de derecha, puso el 1-0 parcial antes de acabar la primera parte. Con ese gol, el atacante se convirtió en el máximo goleador colombiano de la Copa Libertadores, al alcanzar las 30 anotaciones, sumando los goles que había hecho con Atlético Nacional, con quien fue campeón, Palmeiras, Junior y, ahora, con River Plate.

🇨🇴 GOOOL de Miguel Angel Borja. El delantero marca el 1-0 de #RiverPlate ante #Talleres, al 34’



👀 Es el sexto tanto del colombiano en esta Copa Libertadores pic.twitter.com/Ccx2SdU3tA — Pipe Sierra (@PSierraR) August 22, 2024

Así las cosas, el goleador superó, entonces, al mítico delantero del América de Cali, Anthony de Ávila, quien finalizando los años 80 e iniciando los 90, fue uno de los grandes protagonistas del certamen continental. Vestido de escarlata, el "Pitufo" como es apodado, no solo alcanzó a disputar tres finales de la competición, sino que fue goleador de la misma en 1996 y se montó como el máximo goleador colombiano del torneo con 29 tantos. Por 26 años, el goleador, que ahora pasa sus días en una prisión italiana, había liderado dicho ranking, hasta este 21 de agosto, cuando lo superó el colibrí.

Así está el top 5 de los goleadores colombianos en el certamen continental

Miguel Ángel Borja: 30 goles Anthony de Ávila: 29 goles Víctor Hugo Aristizábal: 23 goles Juan Pablo Ángel: 19 goles Willington Ortiz: 19 goles

Miguel Borja con el tanto a Talleres 2-1, se convirtió en el mayor goleador histórico de Colombia en #CopaLibertadores

Sumó 30 en 56 partidos con 4 equipos: Nacional 5, Palmeiras 11, Junior 7, River Plate 7. Superó el recordó de Antony De Ávila que duró 26 años.

Tabla histórica: pic.twitter.com/paCDlr0nt4 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 22, 2024

