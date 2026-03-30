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El Elefante Blanco hizo la campaña más barata y con $ 40 millones logró una curul en el Senado

PorLas Dos Orillas

Mar 30, 2026

Junto con la de Daniel Briceño, que obtuvo la votación individual más alta para la Cámara de representantes fueron las campañas más austeras del 8 de marzo

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Con un poco más de $41 millones, Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como el Elefante Blanco, recorrió el país y entusiasmó con su campaña contra el derroche de los recursos públicos y la corrupción hasta conseguir 120 mil votos que le dieron una curul en el Senado.

Tiene 34 años y se estrenará este 20 de julio en el Congreso de la República, desde donde dará ahora las peleas que durante los últimos 5 años ha dado en la calle disfrazado de elefante y llamando la atención sobre las obras públicas inconclusas producto de la corrupción, el derroche o la mala administración de los gobernantes.

Rúa Sánchez explicó al detalle en qué se gastó los $41.600.000 que le costó la campaña: 20 millones entre una gerente, una contadora y una abogada para gestionar lo necesario. 8 millones de pesos en elementos de publicidad y pedagogía, y tuvo que reportar 12,5 millones en gastos que recibió como donación.

El proyecto de veeduría ciudadana de Rúa no terminará con su llegada al Senado, por el contrario, esto lo impulsará a seguir adelante con las denuncias.

Lo primero es decir que esto no era una estrategia electoral, es un proyecto de veeduría que nació hace cuatro años y yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo. Decidí usar este símbolo poderoso que va a seguir aun estando en el Congreso, precisamente porque la idea es que los procesos continúen”, dijo el electo senador.

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Rúa también anunció que los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) serán elegidos a través de convocatorias públicas. “La idea es que esas personas, según el perfil técnico, sean escogidas por mérito. La UTL precisamente es algo que elige el congresista, y decidí que la mitad del equipo sea seleccionada por mérito. Yo voy a hacer una convocatoria pública para elegir abogados especialistas en temas constitucionales y de proyectos de ley”.

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Entre los más votado y entre los que menos gastó

El otro caso de una campaña ejemplo de austeridad fue la de Daniel Briceño, una de las apuestas del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá. Briceño invirtió $400 millones y logró 262.104 votos.

Por este número de votos podría obtener por parte del Estado $2.210.323 ($8.433 por cada sufragio) pero ya anunció que reportará los gastos ciertos y documentados, sin inflar números, como hacen muchos candidatos.

Briceño está ahora dedicado a acompañar a la candidata de la Gran consulta por Colombia recorriendo las calles, mientras ella acude con su fórmula presidencial Daniel Oviedo a los eventos. Su rol es el de jefe del volanteo y con una publicidad en la espalda conversa y reparte el programa de su candidata y copartidaria del Centro Democrático que al mismo tiempo es vocera de una coalición amplia.

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