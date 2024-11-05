 Conozca a los ganadores de los XII Premios Macondo
Nota ciudadana

Conozca a los ganadores de los XII Premios Macondo  

Algunas de las películas ganadoras son 'El otro hijo'; Memento Mori; El rojo más puro; El bolero de Rubén; Somos ecos; Aurora; entre otras...

Por: Eliana Osorio
noviembre 05, 2024
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Conozca a los ganadores de los XII Premios Macondo  
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Este domingo 3 de noviembre, en el emblemático Teatro Santander de Bucaramanga, se celebraron los XII Premios Macondo, un galardón otorgado por la Academia Colombiana de Cine que reconoce y celebra la excelencia en el cine colombiano, destacando sus logros artísticos, técnicos y narrativos.

La ceremonia estuvo liderada por los reconocidos actores Paola Turbay y Santiago Alarcón como presentadores oficiales.

Junto a las celebridades del cine nacional, y gracias al apoyo de aliados clave como la Gobernación de Santander, la Electrificadora de Santander - ESSA, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica - CNACC, EGEDA Colombia, JJ Sonido, EL TIEMPO - ALÓ, Avianca y Nube Tour, entre otros, la noche se convirtió en un homenaje a lo mejor del cine colombiano.

Estos son los nominados y ganadores por categoría: 

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

EL OTRO HIJO - Evidencia Films
LA SUPREMA - Cumbia Films
YO VI TRES LUCES NEGRAS - Contravía Films
EL BOLERO DE RUBÉN - Oasis Films SAS 

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

NUESTRA PELÍCULA - Burning
RAÍCES AZULES - Providencia Isla
EL ROJO MÁS PURO - Séptima Films
ANA ROSA - Perrenque Media Labs SAS 

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO 

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE - Misión de Audaces Films, S.L, Netflix, Worldwide Entertainment, LLC / ESPAÑA
AL OTRO LADO DE LA NIEBLA - Jiráfica / ECUADOR
LOS COLONOS - Quijote Films / Chile
PEDÁGIO - Bionica Films, O Som e A Fúria  / BRASIL

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

LA PERRA - Evidencia Films
KERADÓ - Kifreim Multimedia
GLORIA - Diego Felipe Cortés
TODAS MIS CICATRICES SE DESVANECEN EN EL VIENTO - Experimenta

 MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

BOGOTÁ STORY - La Productora Cine SAS
CASETE ROJO - Bastidas &co (FRANCIA), Cumbia Filmes (COLOMBIA)
EL HOMBRE SIN CABEZA - La Caracola Films
FLORES DEL OTRO PATIO - Golden Egg Producción

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 

 ÁNIMA - EICTV
BALANTA - Páramo Filmes - Locolor
THE ISLAND - L'Atelier de Cinema Colectivo
HIJOS DEL CEMENTO - Santiago Quirima Martínez

 MEJOR DIRECCIÓN

Juan Sebastián Quebrada - EL OTRO HIJO
Santiago Lozano - YO VI TRES LUCES NEGRAS
Catalina Villar - ANA ROSA
Felipe Holguín Caro - LA SUPREMA 

MEJOR GUION

 Juan Sebastián Quebrada - EL OTRO HIJO
Felipe Holguín Caro / Andy Sierra - LA SUPREMA
Juan Carlos Mazo - EL BOLERO DE RUBÉN
Theo-Montoya - ANHELL69

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO 

 Diego Cadavid - EL BOLERO DE RUBÉN
César Badillo - MEMENTO MORI
Miguel González - EL OTRO HIJO
Julián Díaz - ITZIA, TANGO y CACAO

 MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Májida Issa - EL BOLERO DE RUBÉN
Flora Martínez - ITZIA, TANGO y CACAO
Jenny Nava - EL OTRO HIJO
Silvia Santamaría - TIEMPO PRESENTE

 MEJOR ACTOR DE REPARTO

 Julián Díaz - ÉSTO SE CALENTÓ
Juan Sebastian Calero - SIMONA AMAYA
Walther Luengas - TIEMPO PRESENTE
Simón Trujillo - EL OTRO HIJO

 MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Victoria Hernández - AURORA
Aida Morales - EL BOLERO DE RUBÉN
Juliana Velásquez - EL BOLERO DE RUBÉN
Sharon Guzmán - SOMOS ECOS

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Mauricio Vidal - LA SUPREMA
Andrés Felipe Morales - MEMENTO MORI
Manuel Velásquez - SOMOS ECOS
Manuel Velásquez - SÁBADO OSCURO

 MEJOR SONIDO
(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

EL BOLERO DE RUBÉN - Daniel Vásquez, Sebastian Alzate, Jaime Andrés Cujaban
ITZIA, TANGO y CACAO - Alejandro Gómez Upegui, Sebastian Perez Bastidas
MEMENTO MORI - Sebastian Schmidt, Andrés Barrios, Olaf Mehl
ÉSTO SE CALENTÓ - Daniel Garcés Najar, Diego Rodríguez, Adriana Moreno

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Merybella - SOMOS ECOS
Pablo Jaramillo Cavallazzi - PUENTES EN EL MAR
Andrés López / Santiago Bohórquez / Antonio Espinosa / Jorge Canal - TIEMPO PRESENTE
Flora Cheng - SARA LA FUERZA DEL MAR

MEJOR MÚSICA ORIGINAL  

Santiago Lozano  - WERAPARA
Jose Ricaurte  - AL RITMO DEL AGUA 
Fabio Enrico Cortese - SOMOS ECOS
Andrés Cárdenas - RAÍCES AZULES

 MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

 Julian Grijalba - MEMENTO MORI
Paula Ciro - LAS BUENAS COSTUMBRES
Ana María Acosta - YO VI TRES LUCES NEGRAS
Mabel Amaya - SOMOS ECOS

 MEJOR MAQUILLAJE

 Manuela Muñoz - YO VI TRES LUCES NEGRAS
Lili Bonil - SOMOS ECOS
Anderson Rodríguez - MEMENTO MORI
Vivianne Saler - ITZIA, TANGO y CACAO

 MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

 Marcela Gómez / Daniel Rincón - YO VI TRES LUCES NEGRAS
Sofía Guzmán - MEMENTO MORI
Angélica Perea - 40 DÍAS PERDIDOS EN LA SELVA
Iván Parra - ITZIA, TANGO y CACAO

 MEJORES VFX

 Javier Chitiva - ÉSTO SE CALENTÓ
David Andrés Mesa / Daniel Vélez Castro - 40 DÍAS PERDIDOS EN LA SELVA
Marcial Quiñones - YO VI TRES LUCES NEGRAS
Luis Miguel Henao - TIEMPO PRESENTE

MEJOR MONTAJE 

Julie Duclaux - EL OTRO HIJO
Lina Ortiz - TIEMPO PRESENTE
María Alejandra Briganti - WERAPARA
Sebastián Hernández - NUESTRA PELÍCULA

PREMIO MACONDO DE HONOR

Camila Loboguerrero - Directora

PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE

Luis Arias - Conductor

PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO

EL BOLERO DE RÚBEN - Oasis Films SAS  

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Nota Ciudadana
Caricatura: Humanización y tolerancia

Caricatura: Humanización y tolerancia

Nota Ciudadana
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