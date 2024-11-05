Conozca a los ganadores de los XII Premios Macondo  

Algunas de las películas ganadoras son 'El otro hijo'; Memento Mori; El rojo más puro; El bolero de Rubén; Somos ecos; Aurora; entre otras...

Por: Eliana Osorio |

noviembre 05, 2024

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Este domingo 3 de noviembre, en el emblemático Teatro Santander de Bucaramanga, se celebraron los XII Premios Macondo, un galardón otorgado por la Academia Colombiana de Cine que reconoce y celebra la excelencia en el cine colombiano, destacando sus logros artísticos, técnicos y narrativos.

La ceremonia estuvo liderada por los reconocidos actores Paola Turbay y Santiago Alarcón como presentadores oficiales.

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Junto a las celebridades del cine nacional, y gracias al apoyo de aliados clave como la Gobernación de Santander, la Electrificadora de Santander - ESSA, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica - CNACC, EGEDA Colombia, JJ Sonido, EL TIEMPO - ALÓ, Avianca y Nube Tour, entre otros, la noche se convirtió en un homenaje a lo mejor del cine colombiano.

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Estos son los nominados y ganadores por categoría:

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MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

EL OTRO HIJO - Evidencia Films

LA SUPREMA - Cumbia Films

YO VI TRES LUCES NEGRAS - Contravía Films

EL BOLERO DE RUBÉN - Oasis Films SAS

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

NUESTRA PELÍCULA - Burning

RAÍCES AZULES - Providencia Isla

EL ROJO MÁS PURO - Séptima Films

ANA ROSA - Perrenque Media Labs SAS

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE - Misión de Audaces Films, S.L, Netflix, Worldwide Entertainment, LLC / ESPAÑA

AL OTRO LADO DE LA NIEBLA - Jiráfica / ECUADOR

LOS COLONOS - Quijote Films / Chile

PEDÁGIO - Bionica Films, O Som e A Fúria / BRASIL

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

LA PERRA - Evidencia Films

KERADÓ - Kifreim Multimedia

GLORIA - Diego Felipe Cortés

TODAS MIS CICATRICES SE DESVANECEN EN EL VIENTO - Experimenta

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

BOGOTÁ STORY - La Productora Cine SAS

CASETE ROJO - Bastidas &co (FRANCIA), Cumbia Filmes (COLOMBIA)

EL HOMBRE SIN CABEZA - La Caracola Films

FLORES DEL OTRO PATIO - Golden Egg Producción

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

ÁNIMA - EICTV

BALANTA - Páramo Filmes - Locolor

THE ISLAND - L'Atelier de Cinema Colectivo

HIJOS DEL CEMENTO - Santiago Quirima Martínez

MEJOR DIRECCIÓN

Juan Sebastián Quebrada - EL OTRO HIJO

Santiago Lozano - YO VI TRES LUCES NEGRAS

Catalina Villar - ANA ROSA

Felipe Holguín Caro - LA SUPREMA

MEJOR GUION

Juan Sebastián Quebrada - EL OTRO HIJO

Felipe Holguín Caro / Andy Sierra - LA SUPREMA

Juan Carlos Mazo - EL BOLERO DE RUBÉN

Theo-Montoya - ANHELL69

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Diego Cadavid - EL BOLERO DE RUBÉN

César Badillo - MEMENTO MORI

Miguel González - EL OTRO HIJO

Julián Díaz - ITZIA, TANGO y CACAO

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Májida Issa - EL BOLERO DE RUBÉN

Flora Martínez - ITZIA, TANGO y CACAO

Jenny Nava - EL OTRO HIJO

Silvia Santamaría - TIEMPO PRESENTE

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Julián Díaz - ÉSTO SE CALENTÓ

Juan Sebastian Calero - SIMONA AMAYA

Walther Luengas - TIEMPO PRESENTE

Simón Trujillo - EL OTRO HIJO

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Victoria Hernández - AURORA

Aida Morales - EL BOLERO DE RUBÉN

Juliana Velásquez - EL BOLERO DE RUBÉN

Sharon Guzmán - SOMOS ECOS

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mauricio Vidal - LA SUPREMA

Andrés Felipe Morales - MEMENTO MORI

Manuel Velásquez - SOMOS ECOS

Manuel Velásquez - SÁBADO OSCURO

MEJOR SONIDO

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

EL BOLERO DE RUBÉN - Daniel Vásquez, Sebastian Alzate, Jaime Andrés Cujaban

ITZIA, TANGO y CACAO - Alejandro Gómez Upegui, Sebastian Perez Bastidas

MEMENTO MORI - Sebastian Schmidt, Andrés Barrios, Olaf Mehl

ÉSTO SE CALENTÓ - Daniel Garcés Najar, Diego Rodríguez, Adriana Moreno

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Merybella - SOMOS ECOS

Pablo Jaramillo Cavallazzi - PUENTES EN EL MAR

Andrés López / Santiago Bohórquez / Antonio Espinosa / Jorge Canal - TIEMPO PRESENTE

Flora Cheng - SARA LA FUERZA DEL MAR

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Santiago Lozano - WERAPARA

Jose Ricaurte - AL RITMO DEL AGUA

Fabio Enrico Cortese - SOMOS ECOS

Andrés Cárdenas - RAÍCES AZULES

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Julian Grijalba - MEMENTO MORI

Paula Ciro - LAS BUENAS COSTUMBRES

Ana María Acosta - YO VI TRES LUCES NEGRAS

Mabel Amaya - SOMOS ECOS

MEJOR MAQUILLAJE

Manuela Muñoz - YO VI TRES LUCES NEGRAS

Lili Bonil - SOMOS ECOS

Anderson Rodríguez - MEMENTO MORI

Vivianne Saler - ITZIA, TANGO y CACAO

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Marcela Gómez / Daniel Rincón - YO VI TRES LUCES NEGRAS

Sofía Guzmán - MEMENTO MORI

Angélica Perea - 40 DÍAS PERDIDOS EN LA SELVA

Iván Parra - ITZIA, TANGO y CACAO

MEJORES VFX

Javier Chitiva - ÉSTO SE CALENTÓ

David Andrés Mesa / Daniel Vélez Castro - 40 DÍAS PERDIDOS EN LA SELVA

Marcial Quiñones - YO VI TRES LUCES NEGRAS

Luis Miguel Henao - TIEMPO PRESENTE

MEJOR MONTAJE

Julie Duclaux - EL OTRO HIJO

Lina Ortiz - TIEMPO PRESENTE

María Alejandra Briganti - WERAPARA

Sebastián Hernández - NUESTRA PELÍCULA

PREMIO MACONDO DE HONOR

Camila Loboguerrero - Directora

PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE

Luis Arias - Conductor

PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO