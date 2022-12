¿Resultó más empresario que futbolista? el nuevo negocio multimillonario de James Rodríguez

Aunque James Rodríguez no tuvo buena suerte en los últimos años y hasta ahora está recuperando su nivel futbolístico en el Olympiacos, en donde sí ha anotado sendos golazos es en las inversiones que ha hecho en distintos negocios. El 10 se ha convertido en todo un empresario; y a sus negocios de café, de agua y de canchas de fútbol, en los últimos días sumó otro mas.

Según se pudo ver en sus redes sociales, el futbolista se convirtió en socio de una empresa especializada en criptomonedas. James Rodríguez hizo el anuncio a través de un video, en donde de manera muy jocosa invitó a sus seguidores a conocer más sobre la inversión en este tipo de mercado.

Así mismo, la misma empresa conocida como Ledn, también hizo gala de su nuevo fichaje en su cuenta de Twitter, en donde mostró la emoción por contar con un futbolista tan reconocido como James Rodríguez en su equipo de trabajo.

Ledn has a new teammate, James Rodriguez!

Welcome to the team, @jamesdrodriguez Can’t wait to play together. pic.twitter.com/hdoDPTt4fc

