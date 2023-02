Requiem por la Federación Nacional de Cafeteros

.Publicidad.

Fundada el 27 de junio de 1927, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es la institución que por antonomasia ha representado nacional e internacionalmente a más de 500.000 familias cafeteras a lo largo y ancho del país. Ha velado esta durante más de 9 décadas por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus federados, dejando una impronta indeleble en la epidermis de la nación y sus aportes en el frente económico y social hacen de esta un referente perenne para todos los colombianos.

Pero a esta prospera y poderosa institución la asechan retos y amenazas en el futuro cercano, y su norte se muestra bizarro e incierto dadas las movidas intempestivas que el gobierno nacional ha tomado en los últimos meses, en el que Gustavo Petro como presidente, quiere imponer su agenda en materia de nombramientos. En un hecho sin precedentes el pasado mes de diciembre el alto gobierno le pidió a Roberto Vélez Vallejo actual gerente general de Fedecafé que se hiciera a un costado, desencadenando como era de esperarse una carrera por definir quien sería el sucesor de uno de los empleos más apetecidos del país.

La sorpresa fue total para todos, ya que de acuerdo con el informe ejecutivo presentado por Vélez Vallejo el pasado mes de diciembre ante el congreso anual cafetero reunido en Bogotá, los guarismos y proyecciones en materia de precios, utilidades e inversión estuvieron por encima de las expectativas y presupuestos fijados por el gremio. Solamente la variable climática que afecto a los cafetales debido al fuerte invierno opacó un poco los muy buenos resultados de la industria.

No obstante, la palabra sorpresa fue la constante en dicho informe. Vélez Vallejo de forma soterrada, no socializó al congreso un problema mayúsculo que viene gravitando alrededor de las finanzas y viabilidad del gremio en su conjunto, el cual constituye motivo de onda preocupación en el sector, representado en la quiebra e inviabilidad financiera de varias de las cooperativas de caficultores del país. A la fecha dichos pasivos ascienden a la suma de casi US 100 millones de dólares, producto del incumplimiento de los productores de la rubiácea en contratos a futuro que trajo como consecuencia la no entrega del grano a los clientes en otras partes del mundo, y que a la fecha estos penden como espada de Damocles sobre las finanzas de todo el gremio cafetero.

En los aprontes y consecuente búsqueda del sucesor del zar del café se han venido ventilando en el mundo gremial y económico personajes de todo el espectro nacional, en donde el primer candidato seria Mauricio Lizcano A., de la guardia varega del presidente Petro, persona ajena al gremio, que no genera confianza dada su muy poca experiencia en cuanto al conocimiento y manejo del gremio cafetero y en donde su talante de político profesional hace que los federados no se sientan cómodos al no sentirlos como de los suyos.

A la lista se agrega Carolina Castañeda G., esta con un amplio bagaje de conocimientos en materia cafetera y de marketing económico, profesional proba y eficiente, donde sabe combinar como pocos sus relaciones del mundo cafetero en Europa con sus logros en materia de cumplimiento de metas y presupuestos. Su trabajo prolijo y profesional sería una carta ganadora a futuro para todos los cafeteros del país.

Engrosa la lista de aspirantes a tan importante oficio el sempiterno y locuaz exsecretario general de Fedecafé, Guillermo Trujillo Estrada, muy cercano al exgerente general del ramo Jorge Cárdenas Gutiérrez. En su impenitente peregrinar por el gremio cafetero, Trujillo estrada observó como caía uno a uno como castillo de naipes empresas emblemáticas del conglomerado cafetero como lo fueron la Flota Mercante Gran Colombiana, Concasa, el Banco Cafetero, la Corporación Financiera de Occidente, entre otras. Un lánguido y triste final a tan representativas empresas que hoy hacen parte del lamentable y oscuro catálogo de los descalabros económicos y financieros del país.

Cierran el listado Cesar Echeverri C., hombre de las entrañas de los cafeteros, con una hoja de vida al servicio de la caficultura nacional y con un palmarés académico envidiable. Su talante de hombre del campo lo acompaña con su cercanía con el país cafetero campesinos. Comercializadores y empresarios del gremio ven con beneplácito su participación en la futura elección y en no pocas reuniones dan por descontado que estará en la "tête de la course" para designar al nuevo gerente del ramo.

De la otra aspirante a dicho cargo por último se encuentra María Claudia Lacouture, exministra del Gobierno Santos en la cartera de Comercio, Industria y Turismo, con conocimientos en comercio exterior y actualmente ocupa la dirección ejecutiva de la Cámara Colombo Americana. Es junto con Castañeda la cuota de género que se requiere para nivelar la cancha en materia de un posible nombramiento que la ley 823 del 2003 exige para preservar los derechos de equidad nivel territorial y nacional.

Ante los grandes retos y desafíos que enfrenta la caficultura nacional en el inmediato futuro ,el país en general pide que se actúe por parte de las personas y entidades que designaran al futuro gerente de Fedecafé con la suficiente sindéresis y compromiso de país, en el entendido que este debe provenir en lo posible de la institucionalidad cafetera, dejando de lado los compromisos burocráticos o las intrigas palaciegas o gremiales que tanto daño han hecho en el pasado a una institución que ha sido un pilar determinante en el devenir económico y en el desarrollo del tejido social de las zonas cafeteras de Colombia.

