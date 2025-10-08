Representantes: ¡Pellízquense!

Cincuenta y ocho representantes pueden cambiar la historia de las regiones PDET. Solo hace falta que decidan usar su poder, y usarlo bien.

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Sería absolutamente imperdonable que la ley de competencias se aprobara sin prever que las 16 zonas que reúnen a los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial no sean contempladas como una estructura política territorial relevante y sin que se les asigne 7% de los recursos para que se terminen de financiar las 3.000 iniciativas que se concertaron por las comunidades para lograr. Hasta ahora, no hay nada. Cero. Ni un peso, ni una coma de poder político para esos planes. Pero estamos a tiempo.

La semana pasada compartí algunas de las razones por las cuales es vital para nuestra Colombia que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, se lleven a cabo y se cumplan. Esas razones, que pueden ser revisadas en mi columna anterior, abarcan razones ecológicas y de equidad, pero son muy principales las de seguridad y paz. Y, dada la manera como las condiciones que se originan en esas regiones se extienden, esas razones de seguridad y paz son las que precisamos todos, porque la violencia que se genera allí llega a cada rincón del país.

20 departamentos de Colombia tienen municipios PDET y cada departamento cuenta con 2 representantes a la Cámara. Además, gracias al apoyo que en su momento les dimos, existen 16 curules para las víctimas que fueron elegidos en esas mismas zonas, las más afectadas por la pobreza y la violencia.

Si recordamos que la Cámara de Representantes está conformada por 187 legisladores, siendo 58 los voceros de los habitantes de estas zonas, son el bloque de influencia política más poderoso de Colombia.

Ya se logró que un porcentaje de las regalías se destine a financiar los proyectos PDET. Ahora, necesitamos que ese gran poder se use y se use para bien de quienes más lo necesitan y para mejor de toda Colombia, y que otro tanto se haga en la ley de participaciones.

Hacer lo que propongo sería absolutamente consistente con lo que se propone en el proyecto de ley como principios y objetivos. Veamos:

Cierre de brechas: los PDET están pensados y diseñados para que, al cumplirse las 3.000 iniciativas, se haya saldado la deuda histórica que tenemos con esas regiones y sus pobladores.

Autonomía territorial: las zonas PDET se pensaron acorde con la dinámica de los territorios, más allá de las separaciones políticas de los departamentos. Son, en esa medida, una mucho mejor alternativa. Los 170 municipios y casi todos los departamentos ya adoptaron, por acuerdos y ordenanzas, el PDET como su política de largo plazo.

Fortalecimiento de la democracia participativa, transparencia y control social: la formulación de los PDET es el ejercicio más democrático de que se tenga registro en el país. Los grupos motores, las mesas de víctimas, las organizaciones de familias en sustitución de coca son pilares del control social de la buena ejecución y la transparencia.

La calidad de los derechos a los servicios públicos, salud y educación corresponden con igual número de pilares de los PDET.

Asociatividad: el pilar de desarrollo económico bajo la sombrilla del Plan Nacional de Asociatividad sería el mejor instrumento para lograr estas sinergias que tanto se aprecian.

Subsidiariedad, concurrencia y coordinación de fuentes: la implementación de los PDET ya ha sido ejemplo de cómo se coordinan todas las fuentes de recursos para el logro de objetivos comunes. La Agencia de Renovación del Territorio ya cuenta con el know how para hacerlo.

Fortalecimiento institucional territorial: en la etapa anterior de los PDET, con el apoyo de USAID y el liderazgo de Fernando Grillo, llevamos una oficina de planeación a cada uno de los 170 municipios. Esa ya es la semilla del fortalecimiento que se precisa.

Sostenibilidad, consistencia fiscal y eficiencia de gasto público: la priorización de las 3.000 iniciativas se hizo por las comunidades mismas. Es su visión de lo que se precisa. Esa focalización ya es un avance gigantesco. Además, en el PND anterior creamos la Hoja de Ruta legalmente, de modo que se contaría con todo lo que se precisa para este objetivo.

Un pilar de los 8 de que se componen los 16 PDET es el ordenamiento territorial. Junto con una adecuada implementación del catastro multipropósito, son inigualables para lograr lo que se propone esta meta.

Estamos a tiempo. ¡A por ello!

Del mismo autor: El desafío de la coca se enfrenta desde los municipios PDET

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.