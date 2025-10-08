Los árboles que no dejan ver el bosque

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Tratemos de ver más el bosque y menos los árboles.

El bosque es el momento de la historia en el cual nos encontramos, probablemente el de los cambios más profundos y más acelerados que ha tenido la humanidad hasta hoy.

Ya no solo cada sociedad sino la humanidad entera vive estos cambios. No existen entidades (Estados, Países, Sociedades) que no estén transitando alrededor de la evolución en el Modo de Produccion, de cómo generar riqueza y de la distribución de la misma.

El ciclo del capitalismo y la democracia se encuentran en su fase descendente. Tras haber llegado a creer que eran ‘el fin de la historia’ por las innegables bondades que trajó, entró ahora en el periodo de agotamiento en el cual no responde adecuadamente a las mismas realidades que creó.

El consumismo que impulsó el desarrollo económico trajo los problemas ambientales y la urgencia de atender la preservación misma del planeta; el principio de la supervivencia de los más aptos y el motor de la libertad individual produjo desigualdades que se manifiestan en los inconformismo internos y el problema migratorio; el mundo es uno sologracias a la expansión de la capacidad de las comunicaciones. La división del trabajo no distingue ya entre los géneros y estos mismos se multiplican con el reconocimiento de su diversidad. En el campo político la naturaleza del voto y los cargos públicos se desvirtuaron y ahora son basicamente una mercancía y no un poder para escoger entre propuestas y una ocasión de servicio a la comunidad.

El referente mundial dejó de ser la cultura de Occidente y culturas como la China, la India, la Musulmana, la Africana se han vuelto afirmativas.

Trump o Petro son solo el árbol que tenemos enfrente.

Trump queriendo desconocer la fuerza de la historia y volver a la hegemonía que tuvieron los Estados Unidos como dueños casi únicos del poder económico y el poder militar. Cree que por ser superior en ambos campos puede llevar al mundo al patrón ‘occidental’, volviendo a Estados Unidos ‘Great Again’. Donde en la cúspide prevalezca la raza blanca, el género Machista, la selección natural y la supervivencia solo de los más aptos.

Petro aspirando no a un cambio en las reformas a las leyes colombianas para adaptarnos al modo y modelo vigente sino a representar la fuerza del cambio de la historia. Comenzando como requisito previo por salirse de la pertenencia subalterna al Imperio Americano.

Trump no piensa en términos de las relaciones diplomáticas, sino en mantener en orden lo que supone ser su visión del orden planetario. Apoya a Milei, a Bolsonaro, a Uribe, Dukele porque ellos si reconocen su calidad de súbditos y comparten sin discusión el ser parte de ese alineamiento geopolítico. Porque prefieren acompañar la negación del multilateralismo, a dejar de pertenecer a la órbita de lo que aún sigue siendo -y sobre todo lo siguen viendo- como el país más poderoso y exitoso del mundo.

El tratamiento a Petro por parte de Trump no responde a las actitudes o actos de Petro sino al propósito de mantener a Colombia dentro del rebaño. A su turno los ‘errores’ de Petro son una forma consciente y deliberada de sustraer a Colombia de esa relación de dependencia o sumisión.

La escalada de ‘castigos’ no nace de propósitos económicos, ni de asuntos como la droga o la trata de seres humanos (que en su país ni siquiera tiene en cuenta), sino de la ‘rebeldia’ que encarna Petro al intentar independizarse e insertarse en el momento histórico que ve, que desearía que se desarrollara, y que quisiera representar.

Es la aplicación de ‘la disciplina para perros’ llevada a extremos tan insólitos como decirle a todos los cuadros superiores de sus fuerzas armadas que quien no estuviera a gusto con sus posiciones podria manifestarlo pero que eso implicaría la pérdida de su cargo y de su carrera.

