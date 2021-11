"Renuncio a ser colombiano": la millonada que Yeferson Cossío se cansó de pagarle a la DIAN

.Publicidad.

Yeferson Cossio es uno de los influencers colombianos que más se muestra al público como un hombre ostentoso que ha hecho una gran fortuna. Fruto de eso hay quienes lo han acusado incluso de lavar dinero pero él siempre ha manifestado que no es así y que a veces es la envidia.

Para demostrar su transparencia, Cossio últimamente ha hecho público en redes datos como lo que paga de impuestos. Recientemente ya había mostrado un pago de unos 70 millones de pesos en un solo mes, pero ahora sorprendió a los colombianos al mostrar el pago de su declaración de renta: 572 millones de pesos.

Fruto de su trabajo principalmente en redes sociales, es que Cossio ha amasado la fortuna que hoy puede darse el lujo de presumir con propiedades y vehículos lujosos o también con obras benéficas para animales o personas en condición vulnerable. Sin embargo, luego del pago de su declaración mostró su indignación por pagar esa suma tan elevada de dinero y que, muchos más como él pagan la suma y el dinero no se evidencia en mejoras para la calidad de vida de los colombianos.

Según cuenta Cossio en su video, su problema no es el hecho de pagar impuestos porque es un deber como ciudadano. El problema de fondo que ve él es que se tenga que pagar un porcentaje muy elevado, impuestos adicionales (le cobraron 4x1000 por la declaración de renta) y la frustración de ver cómo el país no progresa pese a que no solo él sino muchos más pagan elevadas sumas al gobierno. Además de eso, denuncia que muchas empresas evaden impuestos mientras que él si da la cara y paga el valor que corresponde

Es por eso que, en el final del video, Yeferson Cossio dice que renunciará a su nacionalidad colombiana y dejará de tributar en Colombia para que no sigan aprovechándose de él. "Invito a la DIAN a que traten de exprimirme hasta el 31 de diciembre de 2021 porque hasta ese día les voy a tributar. A partir del 1 de enero renuncio a mi nacionalidad colombiana y a tener mis ingresos y activos en Colombia. Todo se va para un país menos corrupto".