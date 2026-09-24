- Atlético Nacional se despide de Nike después de 14 años ¿Se viene su propia marca?

Sebastián Arango explicó que el club busca prendas más asequibles, mayor libertad en diseño y producción y un vínculo más cercano con sus hinchas

Después de 14 años de relación, Atlético Nacional y Nike separarán sus caminos. El club antioqueño confirmó que no renovará el contrato de patrocinio y licencia con la multinacional estadounidense, que continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión sorprendió porque apenas en febrero de este año ambas compañías habían anunciado la renovación de su alianza. En ese momento, el presidente de Nacional, Sebastián Arango Botero, y el gerente general de Nike Colombia, Juan Carlos Galindo, habían presentado el acuerdo como una nueva etapa de una relación que ya completaba 13 años.

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Siete meses después, el panorama cambió. Nacional comunicó el 17 de septiembre que no continuará con Nike y explicó que la decisión responde a una “nueva dirección estratégica”. El club agradeció a la marca por haber acompañado buena parte de su historia reciente y aseguró que ambas partes trabajarán en una transición hasta el final del contrato.

La razón detrás del cambio

Aunque inicialmente se especuló sobre los motivos de la salida, Sebastián Arango explicó que la decisión tiene que ver principalmente con el modelo que Nacional quiere construir alrededor de su indumentaria.

En entrevista con El Colombiano, el presidente aseguró que uno de los objetivos es acercar nuevamente la camiseta a los hinchas y hacer que las prendas oficiales sean más asequibles. La camiseta local de hombre que Nike comercializa actualmente tiene un precio de $399.950, mientras que otras referencias para adultos rondan los $300.000.

El cambio también busca darle al club mayor margen para decidir sobre la producción. Según Arango, Nacional quiere tener más libertad para escoger telas, diseños, cantidades y fechas de lanzamiento, además de mejorar el control sobre el abastecimiento y la disponibilidad de las prendas.

La apuesta tiene también un componente local. El presidente de Nacional señaló que el club quiere aprovechar la capacidad de la industria textil colombiana y trabajar con empresas del país para desarrollar su nueva indumentaria.

Esto permitiría modificar un modelo en el que buena parte de las decisiones sobre producción y distribución estaban ligadas a Nike. La intención ahora es que Nacional tenga una participación mucho más directa en ese proceso.

¿Cómo será la camiseta de Nacional desde 2027?

El contrato con Nike terminará oficialmente el 31 de diciembre, por lo que la nueva etapa comenzará en 2027. El club todavía no ha presentado de manera oficial todos los detalles del modelo que utilizará para fabricar y comercializar sus prendas.

Sin embargo, reportes recientes apuntan a que Nacional trabaja en una marca propia de indumentaria, con la que asumiría un papel mucho más importante en el negocio de sus camisetas.

Una de las camisas de Bohio Playa con Nacional.

La idea no sería únicamente cambiar de fabricante. El club busca tener mayor control sobre una parte del negocio que considera estratégica: desde el diseño y las telas hasta las cantidades disponibles y la llegada de las prendas a los hinchas.

El momento también resulta particular por la llegada de James Rodríguez, quien fue presentado como nuevo jugador de Nacional en septiembre. Su presencia podría convertirse en un factor importante para la comercialización de la nueva indumentaria, aunque el club todavía no ha presentado oficialmente cómo funcionará esa estrategia.

La relación con Nike, mientras tanto, terminará después de 14 años y de una etapa en la que Nacional conquistó siete Ligas, siete Copas de Colombia, tres Superligas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. La última colección de la multinacional será, además, la que acompañe al equipo durante el regreso de James al fútbol colombiano.

Desde 2027, Nacional tendrá que vestir de otra manera. Pero el cambio será más profundo que una nueva camiseta: el club quiere modificar la forma en que produce, comercializa y acerca su indumentaria a los hinchas.

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