- Las 2 familias que dominan el negocio de las motos en Colombia y están vendiendo como pan caliente

La familia Mejía está detrás de AKT y los Campollo de Grupo UMA representan a Bajaj, dos marcas que acumulan más de 284.000 registros este año

Las motos se convirtieron hace años en mucho más que una alternativa para moverse por las ciudades colombianas. Para millones de personas son una herramienta de trabajo, una forma de ahorrar tiempo y dinero y, en muchos casos, el vehículo con el que pueden resolver buena parte de sus necesidades diarias. Esa importancia también se refleja en las cifras: entre enero y agosto de 2026 se registraron 899.078 motocicletas nuevas en Colombia, 201.806 más que en el mismo periodo de 2025 y un crecimiento acumulado de 28,94 %.

El mercado todavía está a menos de 101.000 unidades de alcanzar el millón de registros en el año, una barrera que podría cruzarse en septiembre si se mantiene el ritmo actual.

Pero detrás de esas cientos de miles de motos hay marcas que llevan años disputándose el bolsillo de los colombianos. Y entre ellas aparecen algunos grupos empresariales familiares que han convertido este negocio en una de sus apuestas más importantes.

Los Mejía y el negocio de AKT

Uno de esos nombres es el de la familia Mejía, propietaria del Grupo Corbeta, conglomerado detrás de AKT.

La marca colombiana, que nació en 2004, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del mercado. Entre enero y agosto registró 129.846 motocicletas, equivalentes al 14,44 % del mercado, ubicándose en el tercer lugar del acumulado nacional. Por delante aparecen Bajaj, con 155.091 unidades y 17,25 %, y Suzuki, con 138.391 y 15,39 %.

AKT también tuvo un buen comportamiento durante agosto. Registró 16.932 motocicletas y alcanzó una participación de 15,13 %, suficiente para ocupar el segundo lugar del mes, apenas por detrás de Bajaj.

La compañía ha convertido las motocicletas en uno de los negocios relevantes dentro del portafolio de Corbeta, grupo que también tiene presencia en sectores como electrodomésticos, tecnología, retail y repuestos.

La familia Campollo y el salto de Grupo UMA

Otro apellido que ganó protagonismo en el mercado colombiano de motocicletas es Campollo, familia de origen guatemalteco que está detrás de Grupo UMA.

La compañía asumió en 2020 la representación y distribución oficial de Bajaj en Colombia, una operación que terminó convirtiendo a la marca india en uno de los principales jugadores del país.

Los números muestran el tamaño que alcanzó esa apuesta. Entre enero y agosto de 2026, Bajaj registró 155.091 motocicletas nuevas, con una participación de 17,25 %, suficiente para ocupar el primer lugar del acumulado nacional.

Solo en agosto, Bajaj registró 18.575 unidades y se quedó con el 16,60 % del mercado, también en el primer lugar del mes. AKT y Suzuki completaron las tres primeras posiciones.

El crecimiento de Bajaj ha convertido a Grupo UMA en uno de los actores centrales del negocio de las motocicletas en Colombia y en uno de los grupos empresariales familiares que hoy tienen mayor presencia en este mercado.

Suzuki, el tercer gigante del mercado

La tercera marca que completa el grupo de las grandes protagonistas es Suzuki, aunque su estructura empresarial es diferente a la de AKT y Grupo UMA.

Entre enero y agosto registró 138.391 motocicletas, con una participación de 15,39 %, ubicándose en el segundo lugar del acumulado nacional. En agosto, sin embargo, quedó tercera, con 16.770 registros y una participación de 14,99 %.

La competencia entre las tres es particularmente estrecha. En los primeros ocho meses del año, Bajaj, Suzuki y AKT concentraron más de 423.000 registros de motocicletas nuevas, mientras el mercado total se acercó a las 900.000 unidades.

Y aunque las posiciones pueden cambiar mes a mes, las cifras dejan claro que el negocio de las motos en Colombia tiene tres grandes nombres disputándose una porción importante del mercado. Detrás de dos de ellos hay grupos familiares que llevan años construyendo negocios alrededor de la movilidad de los colombianos.

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