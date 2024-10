- {Relatos de Poder Femenino del Pacífico} Mariposas de Amor: el club de lectura que cambia a Buenaventura

Por: Pacífico Task Force |

octubre 04, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En los barrios populares de Buenaventura como María Eugenia y Juan XIII se transmiten mensajes de memoria ancestral a través de la palabra oral y escrita. La maestra, abogada y lideresa comunitaria, María Isabel Hurtado Carabalí, fundó en 2018 la corporación Club de Lectura Mariposas de Amor. Allí, al mismo tiempo que las palabras se van escuchando, se fortalece el sentido de pertenencia al territorio mediante cuentos, novelas, danzas, obras de teatro, entre otras expresiones culturales y artísticas.

Créditos: Club de Lectura Mariposas de Amor

En esta zona de Buenaventura, es usual que durante el día muchas madres cabeza de hogar, se desplacen a trabajar en diferentes lugares de la ciudad portuaria. Ellas desempeñan diversos oficios y labores, mientras sus hijos e hijas se quedan al cuidado de la comunidad o de familiares. Sin embargo, dadas las diferentes confrontaciones violentas que se viven en el territorio, las niñeces son susceptibles de sufrir distintas vulneraciones a sus derechos, como el reclutamiento forzado por parte de actores armados.

..Publicidad..

Valga traer a colación que, según estadísticas del Dane (2021), en Buenaventura 164.238 personas son víctimas de la violencia; es decir, el 52,7% de la población. De otro lado, la pobreza en el casco urbano es del 35,6% y en la zona rural del 67,4%. Además, la población sin aseguramiento en salud en la zona urbana es del 21% y en la zona rural del 27,7%. Estas son algunas de las cifras que evidencian unas brechas de inequidades históricas y estructurales en esta importante distrito portuaria de Colombia.

...Publicidad...

En este contexto se origina el Club de Lectura Mariposas de Amor, que actualmente acoge a 240 personas, entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como mujeres víctimas de las violencias basadas en género; pertenecientes a comunidades afrodescendientes e inmigrantes. El Club busca formar personas críticas, participativas y capaces de ejercer su ciudadanía, mediante herramientas poderosas como lo son la escritura, lectura y oralidad.

....Publicidad....

“El nombre del Club de Lectura Mariposas de Amor es porque creemos en la transformación, a donde los niños y niñas […] llegan, aunque la gente no mira su potencial, pero cuando pasan por nuestras manos, cuando pasan por el proceso en la corporación […] se convierten en hermosas mariposas que pueden irradiar y también iluminar sus hogares y sus alrededores”. María Isabel Hurtado.

Actividades en el taller de oralidad

Los procesos de mediación educativa y cultural en los que se especializa la Corporación incluyen grupos de teatro, talleres de danza y escritura creativa, así como atención y acompañamiento psicológico. Es importante resaltar que estos procesos tienen un enfoque étnico, lo que permite a las infancias y a las personas adultas reconocer su contexto territorial y su identidad étnico-cultural, para que a partir allí puedan construir un proyecto de vida que no solo mejore sus condiciones económicas y sociales, sino que también contribuya al bienestar colectivo.

A propósito, María Isabel expresa la importancia de crear condiciones que permitan dignificar la vida de las niñeces bonaverenses: “Para mí la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. No se puede pretender que los niños y las niñas afro de Buenaventura o de Juan XXIII, quienes no tienen las mismas condiciones que los niños y niñas de un colegio privado o público de Bogotá, tengan un resultado en el Icfes que les permita ingresar a la universidad. Ahí no hay equidad. Los niños y niñas afro necesitan más atención” (Fragmento tomado del proyecto Voces de la Equidad de la Universidad Icesi).

Integrantes del Club de Lectura Mariposas de Amor y de Pacífico Task Force

El Club representa un espacio protector y de paz para la infancia en estas zonas de influencia. Allí, durante los talleres, leen libros infantiles como “Niña Bonita” de la poeta Ana María Machado y “Rosa, la crespa” de la autora Indhira Serrano, quienes en sus narrativas promueven la autorrepresentación y el respeto a la diversidad. También se leen obras de importantes escritoras afrodescendientes como Mary Grueso y Velia Vidal, quienes escriben poemarios y cuentos en los que los personajes afrodescendientes dejan de ser objetos literarios y se convierten en sujetos literarios. Esto es fundamental para fortalecer la autoestima y la aceptación, así como para promover referentes positivos para las niñeces y la juventud.

De otro lado, la autonomía y autodeterminación étnico-territorial han sido motores de respuesta fundamental de las comunidades afrodescendientes en su lucha por contrarrestar las violencias que han ejercido sobre ellas a lo largo de la historia en Colombia.

En ese sentido, la Corporación manifiesta su determinación y autonomía en tres líneas de incidencia territorial poderosas: la primera se enfoca en la promoción de la cultura ancestral y la paz; la segunda desarrolla programas de equidad de género para las madres de los niños y niñas que participan en sus proyectos; y la tercera está enfocada en la preservación de la educación etnocultural. Mediante esta última, se han creado diversas herramientas para facilitar el conocimiento y la contextualización de frases y dichos propios de Buenaventura, con el fin de fortalecer el proceso de lectura en los niños desde una perspectiva propia del Pacífico.

La Corporación también enfrenta el desafío del entorno y sobrevive en condiciones adversas, del mismo modo que descubre su propia fuerza y capacidad de adaptación, como lo hacen las mariposas. Así, busca construir consciencia de sus raíces, nutrir su identidad y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Las adversidades históricas no han detenido este proyecto esencial para Buenaventura. Durante la crisis humanitaria de 2020 por el COVID-19, las voluntarias continuaron fortaleciendo la lectura y escritura. A pesar del confinamiento, usaron llamadas telefónicas para brindar apoyo psicológico y talleres, demostrando su compromiso y responsabilidad.

Por otra parte, el Club de Lectura Mariposas de Amor, en palabras de Capasso y Del Guerra (2022), abrió un espacio para la “verdadera historia”, permitiendo a la comunidad narrar sus memorias a través de libros que son parte de la resistencia de las comunidades afrodescendientes de Colombia. Con gran esfuerzo, el Club ha creado un espacio para salvaguardar el conocimiento ancestral y un entorno protector de cuidado para las niñeces bonaverenses.

Taller de autocuidado con mujeres en el marco del proyecto “Bogando para preservar la cultura afroacestral”

El Club de Lectura Mariposas de Amor es una de las 58 organizaciones del ecosistema colaborativo de Pacífico Task Force. Actualmente, con su apoyo técnico y financiero, lleva a cabo el proyecto “Bogando para preservar la cultura afroacestral”, que busca fortalecer las prácticas etno-territoriales y la solidaridad comunitaria en las comunidades afrodescendientes de Buenaventura.

“Cuando se abre un libro, la violencia se disipa y emerge del alma una fuerza pacificadora.” Norma Constanza Triana (citada por María Isabel Hurtado),

Este artículo fue elaborado por Pacífico Task Force, a partir de testimonios recogidos, mediante entrevistas, a la Corporación Club de Lectura Mariposas de Amor. También se utilizan algunas fuentes secundarias que se enuncian a continuación:

Referencias:

Etinerâncias. (2022). Etinerâncias: diálogos y saberes en movimiento. Etinerâncias. https://etinerancias.com.br/wp-content/uploads/2022/10/2022_Etinerâncias_12x18cm-miolo-ES-final-site-1.pdf

Club de Lectura Mariposad de Amor. (n.d.). Mariposas de Amor. https://mariposasdeamor.org