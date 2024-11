- {Relatos de Poder Femenino del Pacífico} Amafrocol: resistencia desde la identidad afrocolombiana en Cali

Por: Pacífico Task Force |

La Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMAFROCOL) es una organización de base comunitaria que nace en Cali a partir del encuentro de distintas mujeres que llegaron a esta ciudad, provenientes de distintos territorios del Pacífico colombiano, en búsqueda de oportunidades laborales, académicas o por el desplazamiento forzado.

El destino logró una coincidencia afortunada, que este grupo de mujeres afrodescendientes se conocieran en Cali, en los años 80, y se unieran para encontrar arraigo por fuera de sus territorios, así como de fortalecer su identidad étnica-cultura.

En palabras de Dania Beatriz Martínez (integrante de la Asociación):

“Amafrocol nace de un grupo de mujeres que se reunían, como siempre es habitual entre nosotras, para compartir alguna festividad, alguna comida, hacer algún arroz atollado, compartir algo o acompañarnos en los dolores que podríamos tener algunas. Entonces, inicialmente, era un acompañamiento entre mujeres para afrontar las cosas de la vida, tanto en la felicidad como en el dolor”.

Durante esos encuentros, surgió entre ellas la necesidad de constituirse legalmente para dar mayor formalidad y fuerza a sus ideales. Así, en 1996, se creó formalmente AMAFROCOL, hace ya 28 años.

La maestra Emilia Eneyda Valencia Murrain, oriunda de Andagoya (Chocó), es fundadora de AMAFROCOL. Hoy, con gran fuerza y determinación, continúa liderando acciones para fortalecer el tejido social de las comunidades afrodescendientes en Cali. Cabe destacar que la Asociación mantiene un fuerte enfoque de género. Al respecto, la lideresa menciona:

“Somos una juntanza de mujeres para ayudarnos mutuamente. Desde que comenzamos, hemos hecho mucho trabajo de empoderamiento desde la perspectiva de género, para que las mujeres conozcan sus derechos y deconstruyan las relaciones hombre-mujer”.

Valga mencionar, que Cali es la segunda ciudad latinoamericana con más población afrodescendiente, después de Salvador de Bahía en Brasil. Según el DANE (2020), el 26,4% de sus 2.400.000 habitantes se autorreconoce como población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera

Esto se debe en gran medida a procesos migratorios de personas provenientes del Litoral Pacífico, lo que ha resultado en una fuerte presencia de población afrodescendiente en Cali. Esta comunidad ha realizado importantes aportes en los ámbitos cultural, económico, académico y político. Sin embargo, se enfrentan a fuertes dinámicas de segregación y marginalización en la ciudad.

A propósito, Zuñiga (2023) menciona que Cali es una ciudad marcada por realidades demográficas, socioespaciales y socioeconómicas desiguales. Desde la avenida Ciudad de Cali, a la altura del barrio Alfonso López, hasta el puente vehicular que conecta los barrios de Ciudad Córdoba y Ciudad Dos Mil, las realidades varían notablemente entre los costados. En el sentido sur del puente se encuentra la comuna 22, que alberga la mayor concentración de universidades, centros comerciales y espacios recreativos. En contraste, hacia el sentido oriental se observa una alta marginación y escasa presencia de servicios sociales. Es en esta área donde reside aproximadamente el 70% de los hogares afrodescendientes.

Es precisamente, en el distrito de Agua Blanca (oriente de Cali) en donde está focalizado el trabajo de AMAFROCOL, allí la mayoría de sus habitantes hacen parte de las comunidades afrodescendientes.

Por otro lado, aunque la asociación cuenta con diversas líneas de acción, una de sus principales banderas ha sido la reivindicación de las estéticas propias (cabellos, ropas, corporalidades) de la mujer afrocolombiana, entendida como una forma de resistencia cultural y reafirmación de la identidad. En este sentido, la asociación se considera pionera en esta lucha.

AMAFROCOL ha liderado acciones afirmativas para reivindicar el cabello de la mujer afrodescendiente, preservando y visibilizando los peinados que trazaron el camino hacia la libertad de sus ancestros y ancestras. Estos peinados fueron utilizados por mujeres víctimas de la trata transatlántica como mapas secretos para escapar de sus esclavizadores.

A lo largo de la historia, las distintas texturas del cabello afro han sido objeto de discriminación y opresión hacia las mujeres afrodescendientes, una realidad que también han experimentado las integrantes de la Asociación.

Debido a lo anterior, conscientes de esta situación las integrantes de AMAFROCOL, se propusieron crear espacios de autocuidado para aprender a valorar, cuidar y llevar su cabello con orgullo y dignidad, reconociendo el profundo significado que representa. Todo esto, desafiando las burlas, los señalamientos e incluso la exclusión en ámbitos laborales, académicos y sociales por lucir su cabello natural.

Así nace en 2004 “Tejiendo Esperanzas”, un encuentro anual en Cali que celebra la estética afro a través del cabello y sus peinados. Con el tiempo, este evento ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, incluso se han hecho versiones en otros territorios. Hoy, “Tejiendo Esperanzas” incluye foros, exposiciones fotográficas, conversatorios, exhibiciones de peinados, pasarelas y un concurso de trenzado.

“Tejiendo Esperanzas ha sido un proyecto que realmente ha impactado a toda una comunidad y no solamente eso, sino que también ha cambiado la manera de vernos y aceptarnos, por decirlo así. Entonces, normalmente nosotros hemos estado en un entorno y también me incluyo donde lo bonito es lo blanco, lo aceptado es lo blanco, pero lo negro siempre es malo. Entonces, para mí el tema de Tejiendo Esperanzas ha sido bastante fundamental en la aceptación de esos negros y esas negras que antes no tenían esa visión y esa forma de verse, autorreconocerse y aceptarse”. Karen Miranda (Integrante de la Asociación).

Este evento también se ha posicionado como un espacio para promover la etnoeducación, tanto al interior de las comunidades afrodescendientes como hacia el exterior. Además, promueve emprendimientos dedicados a la producción y comercialización de productos cosméticos para el cuidado del cabello afro (cremas, aceites, bálsamos, champús), así como accesorios (turbantes, zarcillos, collares, carteras, bolsos) y ropa (camisas, faldas, túnicas).

Adicionalmente, Karen expresa: “Tejiendo Esperanzas ha tenido un impacto muy importante para las familias, las niñas y los niños. No solo a nivel personal, sino también en lo político y empresarial, porque hemos llevado la inclusión a espacios tradicionalmente dominados por quienes tienen el poder económico y deciden cómo deberíamos ser aceptados. Así, Tejiendo Esperanzas se ha convertido en una herramienta clave para romper barreras y cerrar brechas.”

Por otra parte, en la actualidad AMAFROCOL cuenta con alrededor de veinticinco socias, incluyendo amas de casa y profesionales de diversas áreas. Además, tiene el respaldo de un grupo de apoyo conformado por hombres negros/afrodescendientes, así como un semillero de niñas, niños y jóvenes que se están formando como líderes y lideresas, asegurando así el relevo generacional del movimiento social afrocolombiano.

“La visión de Amafrocol es consolidarse como una de las organizaciones de mujeres negras más destacadas a nivel nacional e internacional, con una sólida identidad étnica y capacidad instalada para desarrollar actividades y proyectos en beneficio del pueblo afrodescendiente”. Ébelis Valencia Murrain (integrante de la asociación).

Gracias a la visión y fortaleza de las mujeres de Amafrocol, se ha logrado visibilizar y reivindicar el papel de la mujer afrodescendiente en Cali. Este esfuerzo ha inspirado a las nuevas generaciones de caleños, muchos de ellos hijos e hijas de personas provenientes del Litoral Pacífico, a valorar su corporalidad, fortalecer su autoestima y adoptar formas de representación que dignifican la presencia afrodescendiente en la ciudad.

Por último, es fundamental destacar que esta asociación forma parte del ecosistema de trabajo colaborativo liderado por Pacífico Task Force, que articula acciones para fortalecer la justicia étnico-racial en las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.

Este artículo fue elaborado por Pacífico Task Force a partir de testimonios obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas a las integrantes de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes (AMAFROCOL).

También se utilizaron algunas fuentes externas que se referencian a continuación:

