Redefiniendo la financiación para el desarrollo

Por: David Abuchar Luna |

octubre 26, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Numerosas voces del Sur Global reclaman medidas radicales para renovar la concesión de préstamos a países con problemas financieros. Un reciente artículo de opinión publicado en el New York Times por un grupo de líderes africanos exigía a la comunidad internacional que tomara medidas más audaces para ayudar a los países en riesgo de impago.

La Iniciativa de Bridgetown, liderada por la primer ministro de Barbados, que ha tenido bastante eco a nivel internacional, solicita esencialmente la reestructuración de la deuda y más inversión internacional de los sectores público y privado en los países en desarrollo para cumplir los ODS y lograr una transición ecológica.

En mi opinión, un cierto alivio de la deuda no sólo es necesario, sino urgente. En la actualidad, más de 20 países de renta baja y media-baja dedican más de una cuarta parte de sus ingresos públicos al servicio de la deuda externa.

Sin embargo, me gustaría preguntar a los líderes de los países con dificultades financieras cómo van a garantizar que los recursos adicionales no se desperdicien a causa de la corrupción.

De los 21 países africanos con mayor riesgo de impago, 10 (Burundi, Chad, Congo, RCA, Comoras, Guinea Bissau, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Zimbabue) se encuentran entre el 20% de los más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional.

El problema no es sólo africano. Como colombiano, sé muy bien que la principal razón por la que más del 30% de la población del país vive en la pobreza y más del 50% del empleo es informal, no se debe a los altos tipos de interés que Colombia paga a los acreedores internacionales. Se debe a la corrupción.

Según un informe de la ONU de 2018, el coste de la corrupción es de al menos el 5% del PIB mundial al año. Tomando a Colombia como ejemplo, el siguiente gráfico compara cuál habría sido su PIB hoy, creciendo al mismo ritmo que lo hizo (5,66% en promedio) pero sin perder el 5% del mismo por la corrupción.

World Bank Data y cálculos propios

Las cifras son sorprendentes. Un 5% al año puede no parecer mucho, pero durante un periodo suficientemente largo el impacto es gigantesco. Si este porcentaje del PIB no se hubiera perdido a causa de la corrupción, la economía colombiana sería hoy mayor que la italiana, lo que no es descabellado dado el tamaño comparable de sus poblaciones.

Un nuevo escenario para la financiación internacional

Hace aproximadamente una década, China surgió como un importante prestamista para el mundo en desarrollo a través de su iniciativa Belt and Road, rivalizando sólo con Estados Unidos y el Banco Mundial.

Hoy, China y los países que le pidieron prestado han aprendido la lección de la financiación internacional por las malas. Muchos han acumulado deudas insostenibles y están descontentos con los resultados de las infraestructuras obtenidas.

Además, como muchos de los deudores de China corren grave riesgo de impago, de todos los acreedores, China ha sido el menos dispuesto a hacer concesiones.

En este contexto, y con la economía china desacelerándose, las instituciones financieras occidentales volverán a ser los acreedores preferentes. De ahí que la ayuda adicional deba venir condicionada a compromisos cuantificables para frenar la corrupción.

Lucha contra la corrupción

La corrupción adopta muchas formas y se da en los niveles altos y bajos del gobierno. Los pequeños robos, las pequeñas malversaciones realizadas por burócratas de bajo nivel en conjunto, hacen mucho daño. Sin embargo, el gran hurto, que implica grandes sumas y afecta a los niveles más altos de la función pública, es quizá la forma más dañina de corrupción, ya que los dirigentes fijan los límites de lo que es socialmente aceptado.

Tanto los pequeños hurtos como los grandes robos se dan mucho más en países con altos niveles de corrupción, es decir, países pobres y de renta media. Pero la superioridad moral del mundo rico termina ahí. Grandes cantidades de dinero procedentes de “grandes robos” encuentran refugio en lugares como el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza o Luxemburgo.

Manos a la obra

Una de las pocas formas aparentemente rápidas de reducir la corrupción es la plataforma ucraniana de contratación pública “ProZorro”. Todas y cada una de las licitaciones públicas, más de un millón al año, pasan por ella. Cualquiera puede acceder a la plataforma. Los funcionarios ucranianos calculan que esto ha ayudado al Gobierno a ahorrar en torno al 7–8% del coste de cada licitación.

Establecer ProZorro, o un sistema equivalente de control de la contratación pública, debería ser el requisito mínimo para desembolsar préstamos adicionales. Y para dar ejemplo y acabar con la hipocresía, Occidente debe acabar de una vez por todas con sus paraísos financieros.