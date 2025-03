- Estas son las Localidades de Bogotá donde más roban celulares

.Publicidad.

Las localidades de Bogotá donde más roban celulares son en su orden: Engativá, Suba, Chapinero, Kennedy y Usaquén. Durante 2024, en la capital del país se robaron más de 38 mil celulares y lo peor del tema es que, una de las herramientas importantes que tiene la Alcaldía para atacar este delito de alto impacto en la ciudad, son las cámaras de seguridad y precisamente en estas 5 localidades hay 556 cámaras de seguridad fuera de servicio.

Ante la falla de las cámaras, la Policía metropolitana de Bogotá se queda sin evidencias y sin material probatorio para sustentar que se haya cometido el delito en estas 5 Localidades donde se cometen más robo de celulares en Bogotá. La identificación de los delincuentes también se dificulta.

En 2024 en la localidad de Engativá se registraron 3.869 casos de celulares robados, en Suba se hurtaron 3.804, en Chapinero 3.525, en la Localidad de Kennedy se presentaron 3.475 casos de dispositivos robados y en Usaquén se presentaron 2.673 casos de hurto de celulares.

En el tema de cámaras de seguridad, en la localidad de Suba hay cerca de 500 cámaras de seguridad, pero 117 de ellas no funcionan. Por su parte, en la localidad de Engativá existen 441 cámaras de seguridad, de las cuales 130 no sirven. En Chapinero hay 259 cámaras y de estas 83 están fuera de servicio. En Kennedy hay 500 cámaras de seguridad, 164 no funcionan y en Usaquén de 242 cámaras que hay instaladas 62 no sirven esto corresponde al 32% del total de dispositivos instalados en la ciudad que según los registros hay más de 4.000 cámaras de video vigilancia.

En los primeros 100 días de la Administración de Galán se robaron en Bogotá más de 22 mil celulares, en promedio unos 220 teléfonos diarios; sin embargo y de acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía de Bogotá en los primeros 6 meses de 2024, el robo de celulares tuvo una reducción de 42%.

Según la Alcaldía, las localidades donde más se redujo este delito fueron: Chapinero con el 46%, Teusaquillo con el 45%, Ciudad Bolívar con 45%, Fontibón con el 44%, Usme con el 37% y la Localidad de Usaquén con el 14%, según cifras de la policía de Bogotá en 2024 recuperaron más de 2,200 celulares.

