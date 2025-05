- Recorrido visual por la obra de Zambrano, Peña, Lizarazo y Roldán

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El asombro total es encontrar a Iván Duque realizando un podcast sobre arte. Otro asombro es que le pregunta a los jóvenes dueños de la galería Duque Arango sobre cómo se meneja el negocio. Y más allá del asombro, que el expresidente sepa de arte. Cuando nos preguntamos qué realizó por la cultura en su mandato o qué gesto cultural o educativo marcó su opaco cuatrienio. Bueno, acá lo tenemos de entrevistador. Ese fue su perfil más positivo durante la época del covid y, le quedó gustando improvisar en el mundo escénico.

Hoy se inaugura en la Galería El Museo una exposición de tres interesantes artistas: Gabriel Silva, Valeria Alonso -con un trabajo que desconozco- y Elsa Zambrano.

Elsa Zambrano es una arquitecta de prototipos. Su obra trata o se acerca a interpretar la forma de pensar de los artistas que le llaman a atención en sus múltiples visitas a museos. Porque es en definitiva una viajera de museos y una compradora de objetos con los cuales reinventa su propia historia. Porque se trata de una conducta conceptual de volver a repensar las obras de arte y crear nuevas sugerencias que se derivan de su innovación de lo aparentemente ya resuelto.

En la galería Nueveochenta se encuentra hasta final de mes la obra de Esteban Peña. El título “Dibujos a lápiz” es una parodia del resultado porque es con lápices que el artista crea su obra. No es dibujo a lápiz, son ellos los que le aportan un trabajo metódico y un poco repetitivo de lápices que arman el conjunto de la exposición. Son los lápices con los que arma su mundo espacial algo monótono pero no deja de ser interesante ver cómo crea un universo con una técnica que no permite pensar en el dibujo y todo se trata de interpretar construcciones de imágenes con esa herramienta fundacional con el que todos comenzamos un proceso educativo.

Y siguiendo con un recorrido, En la Galería Casas Rigner están varios trabajos muy desiguales: una instalación de Luz Lizarazo que presenta una instalación interesante en una pared azul en donde se asoman propuestas poéticas sobre el mar de otoño en Marte o la obra de Luis Roldán que ha sido siempre inconsistente. En esta exposición colectiva, el trabajo de Roldan es repugnante. Son dos obras de gran formato donde se acumula la basura urbana. Cuando digo acumula estoy utilizando la palabra correcta. En esas obras de mugre no hay más que un instinto libre de reunir basura. No hay insinuación del arte sino compulsión de acumulación sin estética,

