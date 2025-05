- La manoseada tan brava que le va a hacer Petro a la memoria del Pepe

Si enfrentamos o comparamos el ego de Petro y lo que ha hecho desde que es presidente, vs. el legado de Pepe, el uruguayo gana por goleada

Si, se nos fue el Pepe, pero -usando con el permiso de ustedes una frase de cajón-, su legado no.

La imagen de un expresidente de un país latinoamericano viviendo como cualquier campesino es poderosísima, el desprecio absoluto por el poder, es decir, cuando lo tuvo como presidente y desde la izquierda, trató de usarlo para sacar su país adelante, no para progresar el cómo individuo, ni hacerse premeditadamente una imagen de Gandhi del siglo XXI.

Esa imagen es una bofetada a la gente que cree que progresar es ganar el suficiente dinero para comprarse un apartamento con la extensión de una cancha de fútbol y decorarlo como un consultorio odontológico, ( vi en IG a un cantantucho de música popular presumir de su vivienda así, de punta en blanco), igualmente a los expresidentes que siguen jodiendo desde sus poltronas en mesa de yeguas, viendo a ver cómo es que logran seguir mandando e influyendo en un país que ya no es de ellos, y no lo quieren aceptar.

Pero ahora sin Mujica ni siquiera la derecha va a criticar su legado, no tienen como criticarlo porque saben que no hay por donde hacerlo, la imagen del uruguayo no tiene grietas, ni escándalos, por ahí uno que otro idiota y facho (perdón por el pleonasmo), dirá que se va a ir al infierno por haber sido guerrillero, pero nada más.

El asunto va a ser como nuestro libertador y presidente va a usar la imagen de Mujica para torcerla y para que todo se trate de él, de Gustavo Francisco.

Apenas se baje del avión presidencial de vuelta a Colombia, donde durante 12 horas les señalaba por la ventanilla a la comitiva el océano Pacífico y les decía que por ahí iba a construir el tren interoceánico, y además con un jet lag terrible, empezaría a manera de aperitivo, un trino de 40 cuartillas y unos 4.673 caracteres donde las palabras “pueblo latinoamericano unido” se repetirán 2.337 veces, es decir, la mitad del pastoral. El resto seria comparación pura y dura entre él y Pepe.

Impulsará vía decreto la construcción del barrio popular, “Pepe Mujica” expropiando para ello el club el Country en Bogotá. Ya había propuesto algo parecido en su alcaldía, pero con viviendas tipo VIS en el Chicó para que, de esa forma, al pueblo trabajador le quede más cerca ir a lavarle los baños y hacerle el almuerzo a la rancia oligarquía. Será una genialidad dirá la historia de la sociología, poner de vecinos a esos dos tipos de ciudadanías.

Transmitirá durante dos meses por todos los canales de TV, la píldora audiovisual de su viaje a Uruguay que hizo para despedirse de Mujica, y obviamente editará la parte donde se agarra con Laurita por meter en cuadro y a los trancazos los colores de la bandera del M-19, mientras el pobre Pepe hacia cara de: estoy enfermo, ¿podemos acabar esto ya?

Mandará construir un estadio de fútbol en forma de maloka indígena, con conexión directa al universo ancestral, y para ello tendrá techo corredizo de paja gigante. Se llamará entonces el 2P arena, por aquello de Pepe y Petro, y obviamente se usaría no tanto para futbol sino para conciertos de la esperanza, a razón de 8 mil millones el costo cada recital.

Para todo lo anterior y primero que todo, vamos a ver si el progresismo aprende y logra ejecutar presupuesto asignado, (3 años después de ganar las elecciones), y esa billonada no se sigue quedando, acumulando intereses y polvo, en fiducias del malvado y esclavista sistema bancario colombiano.

Adenda:

En el horripilante caso del violador en un hogar del ICBF, Petro fue posteando en X y sin sonrojarse, que eso pudo haber pasado porque esa entidad recibe recursos del sector privado/ neoliberal y con esa misma plata contrataron al monstruo.

No jodás presidente con ese argumento, entonces el asunto es: ¿el dinero de los privados financia violadores y el del estado patrocina que, canonizaciones?

Todo sea y todo vale con tal de azuzar la polarización, parece.