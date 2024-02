Esto le cuesta dejar el cargador del celular conectado al tomacorriente; se puede llevar una sorpresa

.Publicidad.

El mito popular, o al menos el de las mamás, dice que un cargador del celular que se deja conectado al tomacorriente, aun cuando el smartphone no está siendo cargado, consume energía. Gran parte de las personas desconecta este dispositivo por el temor de que, efectivamente, sea el culpable de que el recibo de la luz llegue caro; pero otros son un poco mas escépticos y lo dejan pegado al tomacorriente sin importar las consecuencias. Pues bien, una persona se dio a la tarea de demostrar si el cargador consume energía o no, y el resultado fue bastante sorpresivo.

¿El cargador encarece el recibo de la luz si se deja enchufado?

A través de la red social de Tiktok, el perfil conocido como PRICEIT se dio a la tarea de descubrir si un cargador conectado al tomacorriente, mientras no se está cargando el celular, consume energía. Para ello, hizo uso de un medidor de corriente, un articulo que es capaz de lanzar las cifras exactas de consumo en ambas situaciones, mientras se carga el dispositivo móvil y mientras no.

En un primer momento, el encargado de realizar la prueba la hizo con el celular cargándose. El medidor de corriente arrojó que, en el caso de su celular, que es in iPhone, este consume 17 vatios-hora, lo que multiplicado por 2 horas diarias y luego dividido en 1.000 le resultó en 0,034 kilovatios-hora. Con esta medición tomó el valor del kilovatio que aparece en el recibo de la luz y llegó a la conclusión de que, al mes, paga $892,84 por cargar el celular. hay que aclarar que esto depende de cada dispositivo, pues el consumo no es igual en todos los celulares.

Finalmente, el sujeto hizo la prueba desconectando el celular y dejando el cargador enchufado al tomacorriente. La cifra del medidor de corriente disminuyó de inmediato a 0 vatios-hora, por lo que dejar el cargador pegado al enchufe no hace ningún cambio en el consumo de energía. Así las cosas, quienes no creían en las advertencias de las mamás tenían toda la razón, pero no está de más desconectarlo, para evitar cortos circuitos o algo peor.