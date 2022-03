¿RCN echó a Sebastián Boscán por estar enfermo?

.Publicidad.

El programa Expediente Final de Caracol le dedicó un capítulo entero al actor Sebastián Boscán, fallecido en noviembre del año pasado a causa de un cáncer de estómago que padecía tiempo atrás. Uno de sus amigos cercanos, el periodista Carlos Ochoa, habló para el programa y contó algunas infidencias.

"¿Cómo vas con esta nueva telenovela La Nieta Elegida? Y me dijo: me sacaron, estaba furioso, estaba muy molesto. Me decía: ¿cómo es posible que me cambien por otro actor?" contó el experto en telenovelas durante el programa, dando a entender que el canal y la producción no esperaron a que el actor se recuperara pues se encontraba muy enfermo, y decidieron reemplazarlo por el actor Patrick Delmas. Tal situación, según el relato de Ochoa, dejó a Boscán sin ganas de seguir participando en novelas.

