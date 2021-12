Razones para votar en blanco en las presidenciales

El voto en blanco es poseedor de una gigantesca fuerza e incidencia electoral, no así la abstención, que no es reflejo de descontento, sino de inconsciencia

Por: Gloria Gaitán Jaramillo |

diciembre 17, 2021

En la opinión pública abrumadoramente ha calado una perversa mentira, difundida ladinamente por el país político para frenar y sabotear un arma poderosa con que contamos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia para influir directamente en nuestro destino electoral. Se trata del voto en blanco.

El voto en blanco es poseedor de una gigantesca y potente fuerza e incidencia electoral, no así la abstención, que no es reflejo de descontento, sino expresión de inconsciencia y de indolencia “suicida”. Es un tiro en el pie, porque permite el triunfo y el dominio de los explotadores de la política. No así el voto en blanco.

Cuando los pueblos han adquirido conciencia política y, ante la pobre colección de candidatos a que son sometidos los electores —como sucede ahora cuando las grandes mayorías no están satisfechas ni entusiasmadas con los candidatos que están en la palestra— es cuando pueden optar por el voto en blanco que, si obtiene las mayorías, obligará a que se repitan las elecciones, y no como hacen creer los manipuladores de la conciencia pública, que dizque supuestamente esos votos en blanco se suman a quien cuenta con las mayorías. ¡Mentiras! Es una trampa para no ser sometidos a la mejor y más eficiente arma de protesta con que cuenta la ciudadanía.

Al tener que repetir las elecciones ante el triunfo del voto en blanco, en esta segunda vez la escogencia de candidatos y candidatas será entre nuevas figuras. Necesariamente se hará entre aquellos y aquellas que, llenos y llenas de méritos, no habían sido seleccionados o seleccionadas como candidatas o candidatos en las elecciones originales, ya que por carecer de la maquinaria política requerida o el dinero necesario, no habían sido tomados ni tomadas en consideración en las elecciones iniciales.

El Ministerio del Interior, en contestación a una consulta de la revista virtual Urna de Cristal sobre el voto en blanco dirá en su respuesta: “El voto en blanco tiene como finalidad que todo ciudadano colombiano manifieste su expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, y tiene unos efectos políticos frente a los candidatos que se presentan a una determinada contienda electoral, consistente en que si en dicha elección los votos en blanco constituyen la mayoría absoluta de los votos válidos depositados, es decir, el 50 % más (1) uno de los votos válidos, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución Política, modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009, deberá repetirse por una sola vez la votación… en la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Lo anterior, considerando lo siguiente: en virtud del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, que en su numeral 1º indica que todo ciudadano tiene derecho a “elegir y ser elegido”, y del artículo 258 modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009, que establece que el voto es un derecho y un deber, el voto en blanco se constituye como el derecho con el que cuenta el ciudadano para manifestar a través de su voto inconformidad frente a los candidatos que se presentan a una contienda electoral”.

“De lo anterior, se evidencia que en el sistema de participación política previsto en la Constitución, el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso con efectos políticos a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector y como consecuencia de este reconocimiento la misma Constitución le adscribe una incidencia decisiva…”.

En la última encuesta sobre las próximas elecciones presidenciales el voto en blanco, con el 18 %, es la segunda opción, después de Petro y antes de Rodolfo Hernández. Si a ello se le suman los abstencionistas, y estos deciden votar en blanco, habrá nuevas elecciones con nuevos candidatos más afines al país nacional.

¿Qué esperas para votar en blanco?