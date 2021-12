Ciudadano interpone tutela contra Aníbal Gaviria por el caso de Naranjal

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

diciembre 17, 2021

El ciudadano Santiago Garcés interpuso una acción de tutela contra Aníbal Gaviria por el caso en que derivó los delitos por peculado en el caso del Plan Parcial de Naranjal en Medellín cuando el mandatario fue alcalde de la ciudad. En la acción jurídica solicita que se le reconozca como víctima de este proyecto urbanístico que ocasionó la expropiación de muchos de sus habitantes.

La tutela argumenta que los hechos se dieron aproximadamente desde enero de 2012 o antes: “Hace varios años la Fiscalía obtuvo la noticia criminal por distintos medios (con poquísima actividad porque a cada fiscal de delitos contra la administración pública le corresponden cientos o miles de actuaciones). La Fiscalía recientemente comenzó a recaudar información de EDU y de otras fuentes (probablemente también de Luis Solarte y José Narváez, confesos coparticipes en el peculado del Puente de El Bagre), más no imputa a pesar de que se entiende que hay suficiente prueba para ello (la sola demanda del municipio de Medellín y EDU contra Carlos Solarte y sus empresas es de $50.000.000.000 (cincuenta mil millones de pesos), y es de conocimiento general que la base del resultado de la pretendida licitación fue un delito planeado, con un modus operandi que se diría calcado del que la orquesta de malandrines usó torpemente en lo del Puente de El Bagre, y que creyeron genial y exitoso. Los entes accionados no se han constituido como víctimas (de hecho, algunos parecen además coparticipes o encubridores), y la Fiscalía no agiliza la investigación ni ha cumplido con requerirlos. Al comienzo de esta semana, en un caso similar, la CSJ aceptó la solicitud que diligentemente presentaron la Gobernación de Antioquia y la Contraloría”, asevera en la síntesis de los hechos por el accionante.

Dentro de esto se denuncia la pérdida de propiedad de miles de moradores que pertenecieron a Naranjal para un proyecto privado de vivienda con recursos públicos. El accionante Santiago Garcés Ochoa se nombra como víctima directa, pero hace énfasis en los niños, adultos mayores y otros moradores que fueron expropiados o lanzados a la calle sin ser escuchados —en una ocasión acordonando la zona y negando el acceso, incluso al abogado representante de los expropiados de una humilde casita que codiciaban los concertados, y en otra expulsando de su casita natal a un anciano con problemas mentales, quien murió después, solo, sin un centavo, y en extrañamiento—.

Dentro de las pruebas se menciona este enlace que habla del círculo de corrupción del mandatario Aníbal Gaviria:

