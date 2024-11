Ramón Badía, el cubano que hace casi 100 años se inventó la fórmula del Ron Viejo de Caldas

.Publicidad.

El Ron Viejo de Caldas es uno de los licores más populares de Colombia. Para muchos, es el acompañante perfecto para fiestas, para reuniones entre amigos y por qué no, una noche solitaria. Es que, como no va a tener tal popularidad, si está por cumplir 100 años en nuestro país. Un producto lleno de historia y que su creación tiene una leyenda muy particular que quizás no muchos conozcan. Todo inició el siglo pasado, cuando desde Pereira decidieron viajar hasta Cuba para poder contratar a un duro en el tema. Desde entonces, este ron ha sido una de las bebidas predilectas de muchos en el país.

Eso sí, con el paso de los años, la compañía encargada de su producción, le ha dado cambios y han perfeccionado su proceso. Gracias a todo esto, es que este Ron Viejo de Caldas ha conseguido ser tan popular en Colombia. De hecho, este no solo es el líder de su segmento, pues también es uno de los más vendidos en el país. Pero, para poder saber y entender cómo es que han logrado posicionarse así, daremos un breve repaso por la historia de este popular licor. Entenderemos la influencia de Ramón Badía y cómo es que satanás estuvo involucrado en esta historia.

Ramón Badía, el cubano que cambió la fórmula del Ron Viejo de Caldas por su alma

Todo inició hace casi un siglo, en 1926, cuando Joaquín Vieira Gaviria fue nombrado como Gerente de Rentas Departamentales de Caldas. Se dice que este hombre decidió emprender un viaje a Cuba para poder contratar los servicios de Ramón Abadía. Este cubano de origen Catalán era un técnico de grandes conocimientos en alquímia, destilación y perfumería. Para hacerse con sus servicios, Vieira se compromete a pagarle seis mil pesos; este dinero hace parte de los fondos destinados para la producción de licores y se cierra el trato. Es aquí donde nace la leyenda de Ramón Badía emborrachando a satanás.

Según dicen, el cubano no encontraba la combinación perfecta para poder crear el Ron Viejo de Caldas. Ante su desesperación decidió dar una vuelta y al entrar en una fonda, en la mesa más lejana, se acercó a él un hombre. Le contó su problema y él le prometió darle los ingredientes perfectos para este licor a cambio de su alma. Finalmente Ramón aceptó el trato, pero antes, debían encontrarse a las 9 de la noche, el día que en le daría aquello que pedía. Según la historia, el ronero tenía varias botellas listas y se las dio a probar, cuando era la media noche, satanás estaba borracho. Fue así como Badía conservó su alma y creó este Ron.

Una historia muy curiosa, pero que le da un toque único a este licor y de hecho es contada en el Museo de Ron Ramón Abadía. El licor fue un éxito en Caldas y logró una muy buena recepción. Su preparación le daba un sabor inconfundible y muy deseado por el público. Entonces, en 1944 el Ron Viejo de Caldas deja su departamento y se empieza a comercializar en la Costa Atlántica. A partir de ese entonces se empezó a comercializar más este producto y se le dieron grandes cambios a su apariencia. En 1964 contratan al español Antonio Ruiz para construir barriles en el sacatín de Manizales.

El famoso licor se sigue expandiendo en el país y ganando popularidad

Con el paso de los años, el licor siguió expandiéndose y en fechas especiales, se sacaron ediciones especiales. Esto ocurrió tras cumplir sus 50 años y su añejado por ende era especial. Tras 70 años de su nacimiento hacen esto mismo y sale una edición especial más importante que la anterior. Luego en 2002, hay un gran cambio en su botella, cambiando incluso su etiqueta de presentación. Claro que para el año 2008 sale al mercado una nueva presentación con el fin de celebrar los 80 años de haber nacido. La marca ya estaba consagrada y tenía una muy buena presencia en el país.

Los años que vieron fueron de crecimiento y expansión; salieron nuevas y novedosas ediciones de este gran producto que ya era un éxito en ventas en Colombia. El Ron Viejo de Caldas ya se había consagrado y ahora solo estaban posicionando mejor su nombre. Todo este esfuerzo y cambios les dio grandes resultados y es por eso que hoy en día son líderes del mercado de licores acá. Además de esto, también incursionó en el mundo de los cócteles con productos enfocados a estos segmentos. Todo esto les dio más presencia en el país y por supuesto que les da más fortaleza en el mercado.

Hoy en día, es difícil que este producto no sea conocido en el país, pues por casi 100 años han estado presentes. Además, con sus constantes cambios y mejoras en sus productos, es probable que sigan otros 100 años. Quien diría que aquella invención de Ramón Badía repercutiría tanto en la historia de un país y de los licores de este.

