Cómo llegó Jack Daniel’s a Colombia, el whiskey gringo hecho de maíz más vendido en el mundo

.Publicidad.

Seguramente todos hemos escuchado hablar algunas del popular Jack Daniel's. Este famoso licor, proveniente de Estados Unidos, aunque con un gran diferencial, se ha convertido en la opción favorita de muchos. Una botella de este tennessee whiskey significa mucho más de lo que muchos podrían pensar. Muchos han optado por convertirlo en el acompañante ideal de una noche entre amigos o una reunión familiar. La versatilidad de este licor es increíble y sin duda alguna, su sabor tan característico le ha dado una posición única en el mercado.

Aunque, no todos conocemos la historia de este licor, la cual es bastante interesante. Quizás no muchos lo sepan, pero sus inicios se remontan dos siglos atrás. Además, hubo ciertas características que le permitió a la marca ganar un mayor reconocimiento. De igual forma, hay quienes desconocen cómo es que aterrizó esta compañía a Colombia y cuál ha sido esa gran influencia que tienen. Hoy le contamos cómo arrancó Jack Daniel's y cómo se ha convertido en un símbolo de rebeldía, pero también de elegancia e incluso de familiaridad.

..Publicidad..

Siglo XIX, el inicio de este tan popular tennessee whiskey

Tener más de 150 años de historia no es tarea fácil y posicionarse como lo ha hecho Jack Daniel's a nivel global, es aún más complicado. Ahora bien, todo inicia gracias a Jasper Newton Daniel, también conocido como Jack Daniel. Este hombre aprende en 1864 sobre el arte de producir whiskey de un predicador y un hombre llamado Nathan 'Nearest'; este se convertiría en el primer destilados de la empresa ya constituida. Tan solo 2 años después, en 1866, se establece oficialmente la destilería de Jack Daniel 's. Con el tiempo, el producto tomó más fuerza e incluso recibió una medalla de oro en 1904.

...Publicidad...

Jasper Newton Daniel, también conocido como Jack Daniel, creador de este popular whiskey.

|Le puede interesar Así inició Red Bull, la líder de las bebidas energéticas que más patrocina deportes extremos en el mundo

....Publicidad....

La marca es de admirar, pues a pesar de la prohibición y la gran depresión, logró salir adelante. Aunque en 1933 finalizó aquel momento en que no se pudo comercializar licor, el encargado de la empresa tuvo grandes retos. Tras este hecho, Jack Daniel 's tuvo que aguantar también la Segunda Guerra Mundial. Pero con el tiempo, este tennesse whiskey empezó a ser más apetecido y apreciado por su distinguido sabor. Es así como llega 1947 y se le presenta este licor a Frank Sinatra. Se dice que así inició una gran amistad, lo que le daría un gran impulso a Jack Daniel 's.

Frank Sinatra bebiendo Jack Daniel's.

El rock and roll le dio ese impulso que necesitaba este licor para darse a conocer aún más a nivel mundial. Durante algunas presentaciones, Frank Sinatra tomaba de él y lo elogiaba de una manera impresionante. Jack empieza a ser el acompañante preferido de varias bandas de diferentes géneros musicales y su expansión internacional inicia en los años 60 y 70 aproximadamente. La marca ganó más y más popularidad al punto de estar hoy en más de 170 países. Además su portafolio ha crecido y ante la demanda han tenido incluso que expandir su fábrica.

La historia de Jack Daniel's en colombia, una marca que gana cada vez más terreno

Se podría decir que la historia de este licor en Colombia, es relativamente joven. Jack Daniel's está por cumplir 15 años en el país, pues aterrizaron en 2010 con su innovadora y diferencial propuesta. Su llegada al país estuvo marcada por la búsqueda de reimaginar y reinventar la experiencia de consumir whiskey. Claro, era un gran reto, más si tenemos presente que en Colombia ya habían otros licores ya muy arraigados a las costumbres de las personas. Aún así, Jack tuvo la fortuna de contar con la interconectividad. La imagen de este whiskey estaba en todos lados.

Quizás no muchos lo habían probado, pero ya lo asociaban con algo diferente, algo que hacía única a la persona que tenía una botella de Jack. Es que, la marca no solo se ha relacionado con el mundo de la música, pues también es sinónimo de un buen rato en amigos o un espacio familiar. Incluso, Jack Daniel 's ha tenido tal versatilidad que ha buscado la forma de demostrar que este whiskey es para todos y para todo momento. Su portafolio le ha dado la posibilidad de ofrecer alternativas de gran sabor a los colombianos.

Actualmente ya tienen 6 referencias en el mercado, y 4 de ellas ya están acá. De hecho, desde 2015 hemos estado recibiendo estas innovaciones en Colombia. Además, vale la pena decir que estas opciones que ya están en el país, están muy acordes al paladar de los colombianos. Pero Jack Daniel's no se detiene, no lo han hecho por 150 años y no lo harán ahora. El 2025 será un año de sorpresas y seguramente veremos a la marca ganando más terreno y haciendo historia.

Vea también: