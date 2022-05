Quitarle la virginidad a Colombia: ¿la responsabilidad de Petro?

Por: Carlos Tamara |

mayo 05, 2022

Colombia está a punto de cambiar por primera vez en la historia cuando ocurra que Gustavo Petro Urrego sea el hombre que le haga ese favorcito. Es pertinente un debate a calzón quitado acerca de la pérdida de la virginidad. Me viene como anillo al dedo, a falta de vagina, un análisis aparecido recientemente en la BBC y que he leído con contenido deleite y casi lúbrica satisfacción.

En alguna columna anterior había debatido el hecho de que estábamos al borde de cambiar de paradigma social. Que Colombia deje de ser virgen es un emocionante motivo que puede suscitar el voto de miles de electores, tanto masculinos como femeninos.

Desearían genéricamente estar en esa foto y volver a representar el acto de la primera vez. ¡Qué rico! ¡Cuánta tensión contenida! ¡Ay, sí, házmelo rápido, pero suave! Sería para muchos y muchas una forma de repetir, ahora en cuerpo ajeno, el del país tremendamente extendido, esa hazaña. Coraje se necesita para emprender tal aventura.

Y dentro de ellas averiguar algo inolvidable: ¿a qué sabe un himen? Y ¿qué sentía mientras tanto el clítoris que debió estar escuchando el cuento allí mismito? Cito:

“El himen es un pequeño tejido membranoso que se puede encontrar cerca de la abertura de la vagina. Es realmente bastante increíble que a una pequeña pieza de tejido aparentemente sin propósito se le haya atribuido uno tan inexacto en los hechos. Existe cierto debate entre la comunidad científica acerca de por qué existe el himen en primer lugar. ¿Es un remanente de cuando nuestras formas de mamíferos prehistóricos se deslizaron fuera del agua hacia la tierra? ¿Está ahí para ayudar a que las bacterias fecales no entren en la vagina durante la infancia? Nadie lo sabe realmente. El tejido parece tener un propósito más en algunas otras especies: los hímenes de los conejillos de Indias se disuelven cuando entran en celo y luego vuelven a crecer cuando terminan, por ejemplo. Pero los nuestros no realizan escapadas tan elegantes”.

La imagen evolutiva del himen de Colombia y por qué se ha mantenido virgen anuncia que la razón por la cual Francia Márquez pueda llegar a la vicepresidencia no sería estrictamente fortuita.

Ella sería la primera, en su primera vez. Y, seguramente, está lista para ello. Incluso Francia ha contado que como mamífera prehistórica se deslizaba fuera del agua hacia la tierra durante su labor de barequeo del oro en su natal pueblo de Yolombó, municipio minero.

¡Tal cual! Falta saber si Francia fungirá de conejillo de Indias.

Y entonces me vienen a la memoria dos historias. Aquel regodeo que se hace en La María de Jorge Isaac. María da vueltas en torno a un árbol erecto que recoge entre sus piernas. Las vueltas que se le da a ese asunto que cada cual quisiera que ocurriera rápido. Y otra: aquella escena en la alta madrugada en que Ángela Vicario es devuelta a sus padres tras su noche de bodas.

“Un estudio de 2011 en la Universidad de Dicle en Turquía encontró que el 72,1% de las estudiantes y el 74,2% de los hombres creían que el himen simbolizaba la virginidad; el 30,1% de los hombres afirmó que "la sábana manchada de sangre" debe mostrarse a la familia el día del matrimonio”.

“Otro estudio de Líbano, este de 2017, encontró que, de 416 mujeres entrevistadas, alrededor del 40% de ellas informaron haber tenido sexo anal u oral para proteger su himen para el matrimonio”.

Esto podría estar indicando lo que ya evidenciábamos desde hace tiempos inmemoriales sobre los problemas de Colombia. Todos los gobiernos anteriores pudieron estar haciendo sexo anal con el país. El doctor Gerlein, (q.e.p.d) pudo haber sido un experto en las consabidas implicaciones cuando escrutó los insondables misterios, nunca suficientemente investigados, de la Sociedad del Anillo.

No creo que en los gobiernos de Uribe, este le hubiera jalado al gustico del sexo oral. ¡Semejante machucho! Y ni se diga cuando Duque: aquello del Ñeñe, Ñoña o qué se yo.

Ahora puede saberse qué significa toda esta sinvergüencería. Todos le huían a desflorar al país. Ninguno hizo por transformar a Colombia en una gran dama que mereciera un lugar en la historia. Y, mientras tanto, el himen allí. Lejos, muy lejos el clítoris. Nadie quería vivir sabroso. De allí que Colombia sufra de lo que se ha denominado “una arrechera descomunal”. ¡Cuántos años sin un bendito éxtasis!

Claro, todos los gobiernos cachacos, metidos en el frío y un terror terrible, incluyendo al santurrón de Marco Fidel Suárez. Ni siquiera Simón Bolívar con sus reconocidas habilidades. ¡Según parece, cuando ya se aprestaba a hacerlo le hicieron la Conspiración Septembrina! ¡Santanderistas del himen!

El caso con Francia es que ella cuando el barequeo apenas con 15 años ya recogía pepitas de esas. Si pretende ser vicepresidenta virginal es muy probable que necesite una himenoplastia: "La himenoplastia se realiza para devolverle a la paciente su virginidad", dice un cirujano libanés. "La himenoplastia es la restauración del himen a su estado 'virgen' original", dice uno en Nueva York.

Entonces, ¿cómo terminas con el mito del himen? Llamar la atención sobre algunas de estas investigaciones sería un comienzo, al igual que cambiar las prácticas legales que respaldan las pruebas de virginidad y evitar que los profesionales de la salud engañen a las personas”.

Pero Colombia, su amplio territorio, inexplorado todavía por la creatividad, no estaría en esa misma situación. Petro tendría que modificar su posición durante el abordaje.

“De hecho, la investigación ha encontrado que cambiar el nombre del himen en realidad podría funcionar para cambiar las percepciones. En 2009, la Asociación Sueca para la Educación de la Sexualidad decidió transformar su palabra "membrana de la virginidad", mö domshinna, en "corona vaginal", slidkrans. Comenzaron a usarlo en todas partes: folletos de los servicios de salud sexual, periódicos, el organismo oficial de planificación lingüística de Suecia y en todas las comunicaciones futuras de la asociación”.

¡Colombia, potencia mundial de la vida! Suena bien. No es posible que permanezca virgen si pretende serlo realmente.

Pero “corona vaginal” todavía no llama nadie al himen. Y esto es tan terriblemente cierto que debe mirarse cómo empieza el artículo de la BBC. Cito: "¿Soy virgen?" preguntó una extraña a través de Internet, de hecho, en la bandeja de entrada de Abir Sarras. Sarras no estaba segura de cómo responder. Era la primera vez que le enviaban lo que ella describe como un "selfie vaginal".

Hágame el bendito favor. Ante nosotros tenemos el selfi vaginal de Colombia. ¡Esta campaña, como ninguna otra ha demostrado que Colombia está virgen! Nunca ha sido hollada por gobierno de izquierda alguno, para empezar.

Toda la derecha, ya sean liberales, neoliberales, o conservadores, no ha hecho con ella más que sexo anal. Ni siquiera oral. No le han jalado al gustico jamás. Y ya no tenemos a Gerlein para que nos siga revelando sus profundas aseveraciones sobre la sempiterna Sociedad del Anillo.

No se me escapa que a estas alturas este artículo sea asumido como una soberana mamadera de gallo. Y así las cosas, ¡ojalá así fuera! Estaríamos invitando al clítoris a la fiesta nacional de la arrechera de vivir sabroso.

Ahora bien, aun imaginando, que según propone la BBC el himen haya pasado a ser, ahora, un auténtico mito urbano, no es para pasar desapercibido cuándo se podría declarar que Colombia ha sido de verdad desflorada. Imaginemos a Petro en su primer día de gobierno:

-Estás lista(o), suplicará él o ella.

-Sí, lo estoy.

Entonces, qué debe hacer Petro.

“Dado que los gobiernos de todo el mundo parecen tener un interés cada vez mayor en prohibir prácticas como las pruebas de virginidad y la reparación del himen, sería prudente considerar que las razones detrás de sus prohibiciones lleguen a las aulas y salas de conferencias. De esa manera, es posible que nunca dejemos que estos peligrosos mitos vuelvan a aparecer”.

Los resultados serían evidentes. Si eso del himen no deja de ser una caricatura y es imposible precisar que a ello se deba la supuesta virginidad feminil, Ángela Vicario fue sacrificada impunemente.

Incluso habiendo tenido relaciones sexuales previas, perfectamente pudo aducir que su himen era naturalmente expandido. Habiendo estado con otro y, aun si no lo estuvo, no supo cómo defenderse, y sus padres tampoco.

¡Manes de tener una república virgen!

¡No más Colombia virgen! Los votos de la mujer, 52 % del voto colombiano para Francia. ¡Francia cumple tu cometido!