¿Quiere viajar con su mascota en avión? Esta plataforma le dice qué aerolíneas sí lo dejan y así evitar las sorpresas

María José Ramírez, de Petfly, cuenta cómo los datos de su mascota permiten identificar vuelos compatibles dentro de la app y conocer sus condiciones antes de viajar

Viajar en avión con un perro o un gato puede obligar a revisar las condiciones de varias aerolíneas antes de comprar un tiquete. Peso, raza, dimensiones del transportín, certificados, tarifas y escalas son algunas de las variables que pueden cambiar de una compañía a otra. Petfly creó una plataforma para buscar vuelos para viajar con mascotas, que reúne en una sola consulta información sobre condiciones, tarifas y compatibilidad con distintas aerolíneas.

El problema aparece desde el momento en que el pasajero intenta escoger un vuelo. Un itinerario que funciona para una persona puede no ser una opción para quien viaja con un animal de compañía. Además, las condiciones para llevar una mascota en cabina no son iguales entre aerolíneas y, en algunos casos, tampoco lo son las tarifas.

Frente a esa dificultad nació Petfly, una plataforma que, según explicó María José Ramírez, community manager de la compañía, pone a la mascota en el centro de la búsqueda. “Es la primera y única plataforma de búsqueda de vuelos a nivel mundial que integra de forma automática toda la información necesaria para poder viajar con tu mascota en cabina”, señaló en entrevista con Las2orillas.

La diferencia está en el momento en que aparece la mascota dentro del proceso. Mientras los buscadores tradicionales permiten encontrar primero el vuelo y consultar después las condiciones para el animal, Petfly incorpora desde el inicio las características del perro o gato.

La búsqueda comienza con los datos de la mascota

El usuario debe ingresar información como especie, raza, peso, dimensiones y edad. A partir de esos datos, la plataforma filtra las opciones según las políticas de cada aerolínea.

“El usuario ingresa las características de su mascota, especie, perro o gato, la raza, el peso, las dimensiones y la edad”, explicó Ramírez. Con esos datos, el sistema identifica los vuelos que pueden ser compatibles con las condiciones del animal.

El buscador también permite tener en cuenta si el viaje es directo o tiene escalas, la duración del trayecto y el precio total, incluyendo el costo correspondiente a la mascota.

De esta manera, un viajero que quiera, por ejemplo, desplazarse de Bogotá a Madrid con un perro de siete kilos puede consultar directamente las alternativas en las que el animal tiene posibilidades de viajar en cabina, en lugar de revisar las condiciones de cada compañía por separado.

Más de 100 aerolíneas y tres escenarios de precio

Otro de los puntos que Petfly incorpora son las condiciones para quienes viajan con un certificado de perro de servicio para viajar o con un animal de apoyo emocional, categorías que pueden tener requisitos y tarifas diferentes según la aerolínea. Ramírez explicó que “no todas las aerolíneas aceptan, digamos, el certificado de apoyo emocional”, por lo que la plataforma permite consultar esas diferencias antes de elegir el itinerario.

El precio también puede variar. Petfly contempla tres escenarios: una mascota que viaja bajo las condiciones convencionales, un animal con certificado de animal de apoyo emocional y un perro de servicio. Cada categoría puede tener requisitos y costos distintos según la aerolínea y la ruta.

“Cada aerolínea trata cada categoría de una forma muy diferente”, afirmó Ramírez al explicar por qué algunas búsquedas muestran rangos de precios en lugar de una única cifra.

La plataforma reúne información de más de 100 aerolíneas a nivel internacional y está integrada mediante API con un proveedor global de inventario de vuelos. Según Ramírez, esto permite acceder a opciones “en tiempo real” y comparar el costo total de viajar con una mascota.

Una herramienta para planear antes de llegar al aeropuerto

La propuesta de Petfly apunta a resolver una de las principales dudas del pasajero: saber con anticipación si el animal podrá abordar y bajo qué condiciones.

“Uno de los mayores dolores que identificamos, la incertidumbre de no saber si tu mascota va a poder abordar o no”, explicó Ramírez.

Por eso, la plataforma permite revisar las condiciones antes de completar la compra y, una vez encontrada una alternativa, redirige al usuario hacia la aerolínea para realizar la reserva.

La herramienta está disponible para rutas internacionales y puede utilizarse desde distintos países. Para Ramírez, el propósito final es reducir el tiempo que los viajeros destinan a revisar información dispersa. “Queremos que cualquier persona pueda planear su viaje en minutos con confianza y con toda la claridad”, concluyó.

Así, la mascota deja de ser una condición que se revisa después de encontrar el vuelo y pasa a formar parte de la búsqueda desde el comienzo.

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