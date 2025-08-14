¿Quiénes son los socios estratégicos de Tomás Uribe en el negocio de los Centros comerciales?

Anuncios.

Jaguar Capital es la empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria fundada en 2013 por los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe junto con el mexicano Rodrigo Sánchez-Rios, quienes se conocieron estudiando la maestría de administración en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Fundaron Jaguar convencidos de que el auge de la clase media colombiana representaba una enorme oportunidad de inversión sin explotar y le apostaron a capitalizar la necesidad de esta clase media de lugares seguros y cómodos para pasar tiempo en familia.

Con el objetivo de impactar los estratos 1, 2 y 3, inauguraron en octubre de 2014 su primer centro comercial Nuestro Apartadó en la vía que conecta Apartadó con Chigorodó, Carepa, Turbo, Necoclí y Arboletes, en Antioquia, al que rápidamente le adicionaron una segunda etapa. Le siguió Nuestro Montería (2017), Nuestro Barranquilla en Soledad (2017), Nuestro Cartago (2019) y por último Nuestro Bogotá que abrió sus puertas en el 2021 en la Av. Ciudad de Cali con Calle 63. Las inversiones en estos cinco centro comerciales sobrepasaron los $ 1,1 billones.

Tomás Uribe es gerente general de Jaguar Capital, y en este cargo ha estructurado la construcción de los centros comerciales con socios inversionistas y mayoritarios, como el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias (PEI) el fondo inmobiliario más grande de Colombia, Arquitectura y Concreto, una de las constructoras más grandes del país, y a la corporación G40 una entidad que reúne a 54 marcas de moda más importantes del país entre las que se destacan Studio F, Cueros Vélez, Bosi, Koaj, Pat Primo, entre otras.

PEI es el vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia cuyo administrador es Pei Asset Management, que tiene como misión la optimización del valor de los activos que conforman su portafolio para obtener una rentabilidad atractiva para los inversionistas que adquieren títulos participativos que se negocian públicamente en la Bolsa de Valores de Colombia. Al primer trimestre de 2025, el PEI poseía más de 150 activos en 30 ciudades por un valor de más de 9,9 billones de pesos y registró ingresos operacionales por los arriendos de las propiedades y valoración de activos por $ 205.857 miles de millones. El presidente de PEI Asset Management desde abril de 2018 es Jairo Alberto Corrales Castro.

La constructora Arquitectura y Concreto fue fundada hace 35 años por Francisco Martínez Restrepo, reconocido arquitecto de Medellín y su actual presidente. Sus dos hijos están comenzando a darle un relevo generacional a la compañía, María Luisa Martínez es asistente de Presidencia y Alejandro Martínez (esposo de Carolina Ardila Zurek), es director de Gestión de Activos.

Arquitectura y Concreto es la séptima constructora más grande del país por ventas, el año pasado vendió $ 596.761 millones. La empresa ha construido varios centros comerciales, como El Tesoro, y Le Mont en Medellín, Viva Envigado Nuestro Bogotá; Crystal Lagoons en Cartagena, las instalaciones de Ruta N y Parque Explora en Medellín, entre los más de 500 proyectos finalizados y más de 9 millones de m2 construidos.

La Corporación G40+ con sede en Medellín, fue creada en 2014 cuando un grupo de empresas se unieron para protegerse ante la proliferación de proyectos de centros comerciales y poder escoger las mejores propuestas para sus negocios. Además de buscar un mejor precio por m2, el G40+ analiza cual es el centro comercial más conveniente para entrar enhyllp bloque y garantizar que haya una buena mezcla de almacenes. La Corporación ha logrado negociaciones colectivas con los Viva del Grupo Éxito y los Nuestro de Jaguar Capital.