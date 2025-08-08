¿Quiénes fueron los organizadores del fallido concierto de Damas Gratis que dejó heridos y un muerto?

Sirla Eventos y producciones emitió un comunicado, detrás de este fallido concierto también están las empresas Rock & Gol y Rafael Pedraza Producciones

El miércoles 6 de agosto un grupo de personas irrumpió violentamente el concierto de Damas Gratis que se llevaría a cabo en el Movistar Arena. Pese a que los artistas no habían iniciado la interpretación de sus canciones, los desmanes llevaron a que el evento se aplazara.

Tras esto se confirmó el fallecimiento de Sergio Blanco, de 30 años, un hincha de Santa Fe que se encontraba en el centro de eventos para escuchar a la agrupación en vivo. Al parecer, estaría huyendo de los enfrentamientos cuando fue atropellado por un carro.

Las empresas que estuvieron detrás del concierto de Damas Gratis

La empresa que estuvo a cargo de la organización del evento de la agrupación argentina Damas Gratis era SILRA Eventos y Producciones, la cual se enfoca en realizar actividades de espectáculos musicales en vivo, lleva siete años constituida y cuya forma jurídica es Sociedad por Acciones Simplificada.

Los fanáticos de la agrupación estaban al tanto de lo que pasaría con el evento tras ser aplazado, pero dicha entidad afirmó en un comunicado que al tratarse de hechos violentos y ajenos a la organización, tomaron la decisión de cancelar la presentación.

Sin embargo, esta no es la única organización responsable del espectáculo Damas Gratis que iba a iniciar a las 9 p.m. en el Movistar Arena; también se encuentra Rafael Pedraza Producciones, con más de siete años de experiencia en el mundo del entretenimiento.

Esta empresa afirma en su página web que, en cuanto a su logística, ofrecen “planificación y coordinación de medidas de seguridad, protocolos de emergencia y atención médica en el lugar del evento”, así como garantiza “confort, seguridad y un entorno funcional”.

Por último, la otra entidad que estuvo a cargo de la organización del concierto es Rock and Gol, que se dedica a la organización de eventos y espectáculos, la cual está ubicada en Miami, Florida, Estados Unidos y ha acompañado a Damas Gratis en su gira.

