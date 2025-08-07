Una noche de cumbia villera en el Movistar Arena terminó con un muerto y cinco heridos

La violencia estalló por los revendedores y personas que querian ingresar al concierto de Damas Gratis sin boleta. El personal de seguridad no logró contener el caos

Lo que prometía ser una noche de fiesta y cumbia villera a cargo de la banda argentina Damas Gratis terminó en tragedia a las puertas del Movistar Arena de Bogotá. El concierto de la reconocida banda argentina Damas Gratis, programado para la noche del miércoles 6 de agosto, fue cancelado tras un violento altercado que dejó una persona muerta y al menos cinco heridos. El incidente ocurrió en los alrededores del recinto, poco antes de que iniciara el evento, en medio de empujones, discusiones y riñas con armas blancas.

Las autoridades aún investigan los hechos, pero se sabe que la situación se desbordó debido a la presencia de revendedores y personas sin boleta intentando ingresar por la fuerza. Videos difundidos en redes sociales muestran el caos que se desató en los accesos, con gritos, forcejeos y una respuesta tardía del personal de seguridad privada. La aglomeración creció rápidamente, y aunque se trató de contener, la tensión derivó en violencia.

La víctima mortal, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció minutos después. Otros cinco asistentes resultaron heridos, algunos con cortes y contusiones, y también fueron atendidos en centros hospitalarios cercanos. A raíz de estos hechos, la organización del evento decidió cancelar el concierto por razones de seguridad. El público, ya al interior del Arena, fue evacuado de manera gradual bajo estrictas medidas de control.

Desde la madrugada, el grupo Damas Gratis expresó su pesar por lo ocurrido y compartió una historia en Instagram lamentando la cancelación. "Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido", escribieron.

La tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos masivos en Colombia, especialmente en Bogotá, donde en los últimos meses se han presentado otros casos de desorganización y violencia en conciertos. La administración distrital anunció que revisará los protocolos y exigirá responsabilidades a los organizadores. El Movistar Arena, por su parte, aseguró que colaborará con las autoridades en todo lo necesario.

La noche que debía ser una celebración terminó empañada por la violencia. Lo sucedido dejó no solo una víctima y varios heridos, sino también una herida abierta sobre la gestión de espectáculos en el país y la urgente necesidad de garantizar que la cultura y la música no vuelvan a teñirse de sangre.

