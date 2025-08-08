El centro comercial de Bogotá que más vende, es uno de los más antiguos al norte de la ciudad

A pesar de la dura competencia, este mall, ha conseguido ser el que más factura en toda la capital, estos fueron los ingresos en 2024

A pesar de que la capital cuenta con más de 50 centros comerciales, hay algunos que han logrado cautivar con más efectividad a sus clientes y a las marcas que buscan ofrecer sus productos. De hecho, entre la larga lista, hay uno que en 2024 consiguió convertirse en el centro comercial de Bogotá que más vendió en el año. La cifra es de varios ceros y su ubicación es realmente interesante, pues no es uno de los malls más económicos que tiene la ciudad. Además, es uno de los más antiguos de Bogotá, así que seguramente se sorprenderá.

Este fue el centro comercial de Bogotá que más vendió en el 2024

Cada vez son más las opciones que tienen los habitantes de la capital, haciendo referencia a centros comerciales. Basta con echar un ojo para darse cuenta de que casi en todos los puntos cardinales hay malls con una gran oferta en diferentes categorías. Sin embargo, uno ha logrado cautivar a más personas, y se trata de Unicentro, uno de los centros comerciales más antiguos de la ciudad, el cual se inauguró el 27 de abril de 1976, siendo además el primero en abrir sus puertas en Bogotá.

Un estudio de la firma Mall & Retail dio a conocer cuáles son los malls con más ingresos de la capital. El centro comercial de Bogotá que más vendió en 2024, Unicentro, alcanzó unos ingresos de $56.442 millones, una cifra que demuestra un crecimiento del 2% respecto al año anterior. Se trata de un gran logro, especialmente si se tiene en cuenta que este sector se vio bastante golpeado durante el año pasado.

Seguramente su ubicación, y el creciente comercio de esta zona, fueron clave para que Unicentro consiguiera posicionarse en el primer lugar. Aunque este no fue el único mall que logró un gran número de ventas a lo largo del año pasado. En la competencia entraron algunos nombres como el de Santafé, también icónico del norte de Bogotá, que logró ingresos por $49.554 millones, algo que se da en parte gracias a su gran y nueva apuesta en el sector gastronómico.

El Tesoro, el centro comercial de Colombia que más ingresos generó en 2024.

Lo cierto es que Unicentro no es el centro comercial de Colombia que más ingresos generó. El verdadero ganador es un mall ubicado en Medellín, el cual obtuvo ingresos por $57.743 millones, siendo el único que está por encima del primer centro comercial de Bogotá. Habrá que ver cómo se comporta este mercado este año y si Unicentro logra mantenerse como el líder en la capital.

