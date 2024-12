¿Quiénes están detrás del documental de Karol G en Netflix ?

.Publicidad.

Karol G, la cantante colombiana de reguetón, ha anunciado recientemente un nuevo proyecto que llega a Netflix, su propio documental. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde la cantante, conocida por su estilo único y su poderosa influencia en la música latina, confirmó su colaboración con el gigante del streaming. En la publicación se ve una carta escrita por la paisa, y de acuerdo a las palabras allí expresadas, el largometraje será un vistazo íntimo y profundo a su vida y carrera, mostrando las experiencias que la han llevado a convertirse en una de las artistas más reconocida. Sin embargo, ¿Quiénes estarán detrás del documental de Karol G?

El documental es dirigido y producido por Cristina Costantini, ganadora de un Emmy, conocida por proyectos exitosos como Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado y Science Fair. Este nuevo proyecto es producido por This Machine que se une a un grupo de productores conformado por el reconocido R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith.

This Machine es una división de Sony Pictures Television, fundada en 2020, que rápidamente se ha destacado como una de las principales productoras de documentales de cine y televisión. Liderada por Cutler, la empresa se ha comprometido a explorar los tiempos actuales a través de la narración de historias reales.

| Vea también: Estas son las tres series de Netflix con puro talento colombiano para 2025

Este documental se une a una creciente lista de exitosos proyectos como Elton John: Never Too Late (Disney+) y Martha (Netflix). This Machine también es responsable del documental nominado al Oscar Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, el multipremiado BELUSHI y el éxito de culto Dear... (Apple TV)

Otro aspecto importante en la producción de este documental es la colaboración con Bichota Films, la productora de Karol G y Interscope Films. El documental llegará en 2025, aunque aún no hay una fecha exacta.