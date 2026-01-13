Quienes eran los italianos que liberó Delcy Rodríguez y que Giorgia Meloni mandó avión desde Roma por ellos

El empresario de Turín Mario Burlò y el veneciano Alberto Trentini tras alrededor de un año en la cárcel el Rodeo I fueron liberados

Al aeropuerto de Maiquetía llegó un avión del gobierno de Giorgia Meloni que tenía como propósito regresar a su país a dos ciudadanos italianos que llevaban alrededor de un año en la prisión del Rodeo I, ubicada en las afueras de la ciudad de Caracas. La primera ministra de Italia le dio peso a la decisión de la presidenta Delcy Rodríguez sobre los prisioneros políticos, Rodríguez ya había ordenado la semana anterior la liberación de un grupo de españoles, entre ellos la dirigente Leticia García, quien duro cerca de seis meses en la reconocida prisión el Helicoide.

La primera ministra se apersonó del caso porque ninguno de los dos ciudadanos estaba condenado y llevaba más de un año detenidos.

Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa.



— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 12, 2026

Trentini, un trabajador social de la ONG Humanity & Inclusión, fue detenido mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito, en el estado de Apure, al sur de Venezuela, según su testimonio, escanearon su pasaporte, lo detuvieron y posteriormente lo trasladaron a Caracas. Lo acusaron de espionaje, mercenarismo y acusaciones similares; no obstante, nunca presentaron una acusación formal.

Al empresario de Turín, Mario Burlò viajó a Venezuela en 2024. Con el objetivo de conseguir nuevas oportunidades de negocio. La última comunicación con su familia fue el 9 de noviembre de 2024, sus familiares se enteraron de su reclusión en una prisión cerca a Caracas.

Los europeos estuvieron detenidos en la prisión Rodeo I, que es conocida por ser el sitio donde se encarcelan a los opositores políticos, como los colaboradores de María Corina Machado. Se le ha catalogado como el lugar de detención y tortura más grande del país. Los prisioneros por alrededor de un año y medio se les prohibió recibir la visita o la entrada de familiares o conocidos de los detenidos. Por la reciente captura de Maduro, por parte de los Estados Unidos el 3 de enero de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez concedió la posibilidad de liberar 116 presos políticos.

Hasta ahora han salido, de La Crisálida y Rodeo I. El grupo de 23 que hace parte de la promesa de liberar un total de 116 presos políticos. Donde aparecen, cinco españoles, el argentino-israelí Yacoov Harari. No obstante, existen denuncias de que por lo menos 21 adultos mayores siguen en la cárcel en una situación crítica por las condiciones de salud y de higiene en las cárceles de Venezuela.

Después de la detención de Maduro el 3 de enero de 2026, y traslado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, donde se le imputaron los delitos de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y corrupción. Se activó la presión internacional sobre Miraflores y se pidió la liberación de 850 presos políticos, que comenzó de forma gradual.

