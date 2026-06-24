- ¿Quiénes conforman realmente la mayoría electoral que apoyó a De la Espriella en las urnas?

Tras la victoria del abogado, una mirada a quiénes integran la mayoría electoral y qué significa ese mandato en una democracia

Texto escrito por: Carlos Alberto Quintero

Con los resultados dados el pasado domingo 21 de junio, donde se eligió el nuevo presidente de Colombia, debo hacer una pregunta: ¿qué representamos los 12.959.542 ciudadanos que votamos por el candidato Abelardo de la Espriella?

Si nos fiamos de lo que el actual gobierno populista constantemente autodenominaba como el gobierno del pueblo, puedo interpretar entonces que “pueblo” es sólo la fracción de 12.708.112, correspondientes a los votantes que sufragaron por el candidato del continuismo popular de Iván Cepeda. Queda por decir que quienes no tomamos esa elección, sumando los 426.848 votos en blanco, somos entonces la otra parte de la fracción que desde la hegemonía populista siempre se le tachó y atacó de oligarcas, ricos, mafiosos, y hasta “paracos”. En Colombia, por democracia, entonces pasamos del gobierno de la plebe a un gobierno de élite. Al parecer, en Colombia hay entonces casi 13 millones de “poderosos” que se impusieron a los plebeyos.

Puro eufemismo. En el ejercicio de la ciudadanía no hay ni ricos, ni pobres, ni nobles, ni siervos. Todos somos iguales y qué bien que se imponga el Estado de Derecho por encima de aquellos próceres, gamonales, caudillos y mesianismos populistas.

Las elecciones del domingo anterior son el resultado de muchos ciudadanos que reclamábamos el control del Estado para sacar del gobierno a unos ideólogos sectarios, que bajo la cobija de eufemismos populistas y de creerse salvadores del pueblo, utilizaron este discurso para dividir nuestra sociedad, coartar libertades e imponer un unipersanalismo que estaba “petrificando” la nación.

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