- Quién responde por el fracaso de las Zonas de parqueo pago que implementó Claudia López

Actualmente en Bogotá existen 17 zonas de parqueo en vía implementadas en las distintas localidades donde se habilitaron 17 mil cupos de las cuales solo 8.061 están funcionando y el nivel de ocupación no supera el 10%.

Entre noviembre de 2021 y enero de 2025, la Terminal de Transportes de Bogotá ha venido recibiendo ingresos por valor de $32.000 millones, pero sus gastos sumaron más de $44.000 millones. Lo cual ha impedido que después de 4 años de habersen implementado las zonas de parqueo, el sistema integrado de transporte público de Bogotá, no reciba los excedentes por este servicio, porque básicamente estos no se dan o no hay.

Quién se queda con la plata del parqueo.

La Terminal de Transporte de Bogotá S.A. se queda con una comisión del 10% de los ingresos brutos de las zonas de parqueo y a la fecha solo ha recibido unos $3.566 millones. La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB, tiene un contrato firmado como operador tecnológico y recibe $3.576 millones de los recursos generados por la operación y el contratista que suministra el personal operativo se queda con más del 56% de los ingresos que genera el proyecto.

El Consorcio Servicios Temporales, es quien suministra las personas que operan las zonas de parqueo en vía. Tiene un contrato anual por valor de $25.000 millones, por el cual se paga un impuesto llamado (Administración, Imprevisto y Utilidad) del 12,5%.

Esta denuncia la hizo recientemente el concejal de Bogotá Rolando González, en un debate de control político que se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá, en el que se cuestionó el manejo del proyecto por parte de la Terminal de Transporte de Bogotá porque hasta ahora las zonas de parqueo no han sido ni rentables ni autosostenibles y por el contrario están generando millonarias pérdidas para la ciudad.

El 2 de noviembre de 2021, la Administración de la exalcaldesa Claudia López implementó a través de la Secretaría de Movilidad del Distrito el parqueo en vía, todo apuntaba a mejorar y garantizar el buen uso del espacio público, además de generar recursos importantes para la ciudad, los cuales serían invertidos en más obras para el beneficio de los bogotanos.

La exalcaldesa en su momento le entregó el manejo de las zonas de parqueo en vía a la Terminal de Transportes de Bogotá por ser una empresa con 35 años de experiencia en el control operativo de zonas de parqueo, vinculada al sector Movilidad de Bogotá, además durante varios años ha tenido en control sobre 5 mil cupos de parqueo de su propiedad y de otras entidades del distrito.

El 21 de enero de 2021 la Secretaría distrital de Movilidad, suscribió un convenio interadministrativo con la Terminal de Transporte de Bogotá, cuyo objeto fundamental fue integrar la capacidad de recursos físicos, humanos, financieros y la experiencia de las dos entidades para diseñar e implementar el modelo y la puesta en operación el servicio con un control operativo y fiscalización.

La operación del este nuevo sistema de parqueo en vía, se inició en la Localidad de Chapinero entre las calles 76 y 94 desde la carrera 11 hasta la autopista norte y empezó con mil cupos de parqueo, pero la meta seria llegar a 13 mil cupos en 2022 y a 17 mil durante la vigencia de 2023 en al momento de la implementación de las nuevas zonas de parqueo, la exalcaldesa dijo que el proyecto permitía mejorar la organización vial de la ciudad, suplir la demanda de estacionamiento y contribuir a mejorar el medio ambiente.

Costo del parqueo en vías de Bogotá

En Bogotá, el valor máximo por minutos para parquear en las vías públicas es de $163 para vehículos, $114 para motocicletas y $10 para bicicletas, estas tarifas se actualizan cada año dependiendo del índice de precios al consumidor (IPC) y el salario mínimo legal mensual vigente. Igualmente se cobra otra tarifa de acuerdo con las infracciones que cometa el conductor o dueño del vehículo.

Como por ejemplo si una persona no paga el valor de tiempo que estuvo estacionado o se renueva el tiempo pagado, se inmoviliza el carro poniéndole un cepo en la llanta cuyo costo oscila entre los $80 mil y los $110 mil dependiendo de la clase de vehículo.