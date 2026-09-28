- Quién manda en el Tayrona, el parque en Santa Marta que mantiene alta ocupación pese a la crisis por el paro armado

La Sociedad Tequendama maneja carpas y Ecohabs que montó Aviatur; Sandra Bessudo, en Parques Nacionales, se ocupa de las entradas que paga el público

La crisis estalló hace una semana. El pasado lunes 21 de septiembre una operación de la Fuerza Pública en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, dejó siete integrantes muertos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Entre ellos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo cabecilla. Esa noche comenzó la amenaza de un paro armado de 48 horas. Al día siguiente, hubo comercios cerrados, transporte suspendido, vehículos incinerados y hombres armados intimidando a comerciantes.

El presidente Abelardo de la Espriella aterrizó en Santa Marta. De inmediato, ordenó militarizar la ciudad y recorrió sus calles con una pistola al cinto en una imagen inédita para un mandatario nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella recorrió Santa Marta acompañado por la Policía, en medio del despliegue de seguridad adoptado tras los hechos de orden público que afectaron la actividad turística.

El turismo recibió el golpe. Después de dos días de tensión, la ocupación hotelera de Santa Marta cayó al 33 %, mientras los establecimientos del corredor de la Sierra Nevada reportaron niveles cercanos al 14 % en la ocupación.

Por su parte, El Tayrona, uno de los principales atractivos de la región y de los Parques Nacionales Naturales del país, mantuvo abierta su operación.

En 2025, recibió 818.003 visitantes. Hoy, en medio de la crisis turística ocasionada por los recientes incidentes de orden público, el Parque conserva sus servicios ecoturísticos, mientras las autoridades siguen monitoreando las condiciones de seguridad.

Detrás de esa operación hay una relación particular entre conservación y turismo. Parques Nacionales está hoy dirigido por Sandra Bessudo, quien asumió el cargo el 25 de agosto de 2026, y la Sociedad Hotelera Tequendama tiene como gerente al vicealmirante retirado Jorge Iván Gómez Bejarano, quien recibió el cargo de representante legal en noviembre de 2020.

La relación contractual entre ambas entidades comenzó el 28 de enero de 2022 con un contrato interadministrativo para operar alojamiento, alimentación y servicios complementarios en el Tayrona: el año pasado, Tequendama reportó una prórroga de tres años para continuar con los Ecohabs y las cabañas.

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Un parque de 19.309 hectáreas que resiste la crisis turística

El Tayrona no es solamente una postal turística. El área protegida tiene 19.309,4 hectáreas, de las cuales 12.692,2 son continentales. Allí confluyen bosque seco, bosque húmedo, bosque nublado, manglares, lagunas costeras, playas, litoral rocoso y ecosistemas marinos.

El paraíso tropical. Parques Nacionales registra cerca de 400 especies de aves, 26 especies de mamíferos medianos y grandes, 53 especies de corales y alrededor de 180 especies de peces. Además, playas de azul turquesa en arenas blancas.

Con 818.003 visitantes en 2025, Tayrona fue uno de los parques más concurridos del país, aunque quedó por debajo de Corales del Rosario, que recibió 1,24 millones de turistas ese mismo año.

Con 818.003 visitantes en 2025, Tayrona fue uno de los parques más concurridos del país, aunque quedó por debajo de Corales del Rosario, que recibió 1,24 millones de turistas ese mismo año.

Ante el alto flujo de visitantes, el Parque tiene cierres temporales programados. El primero de 2026 ocurrió entre el 1 y el 15 de febrero, dentro de un periodo de descanso ecológico y cultural acordado con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

El 16 de febrero se reanudaron actividades como senderismo, avistamiento de aves, buceo y disfrute de playas, que son las que convierten al Tayrona en un destino ideal para viajeros de todo el mundo.

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El negocio que nació entre Parques y los militares retirados en el Tayrona

La presencia de Tequendama dentro del Tayrona empezó el 28 de enero de 2022. Ese día, Parques Nacionales y la Sociedad Hotelera Tequendama firmaron el Contrato Interadministrativo 001, con una duración inicial de 24 meses.

Su objeto era operar los servicios ecoturísticos de alojamiento, alimentación y complementarios. La sociedad recibió, entonces, la responsabilidad de poner en funcionamiento infraestructura en Cañaveral y Arrecifes.

El acuerdo contemplaba 14 Ecohabs, seis cabañas, más de 200 espacios para camping y 80 hamaqueros. También establecía que, después de determinadas obligaciones e inversiones, los excedentes de la operación serían distribuidos en partes iguales entre Parques Nacionales y la Sociedad Tequendama.

La sociedad es una empresa de economía mixta vinculada al Ministerio de Defensa y hace parte del sector empresarial de esa cartera. Su gerente, el vicealmirante retirado Jorge Iván Gómez Bejarano, llegó a la dirección general en noviembre de 2020, después de una carrera militar que terminó en la Armada.

La relación cambió de horizonte en 2025. Tequendama reportó la firma de una prórroga por tres años para mantener la operación de los Ecohabs y las cabañas, con las agencias de viajes en línea representando el 80 % de las ventas de unidades como los Ecohabs.

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La crisis que llegó hasta las reservas, el Tayrona resiste

El paro armado puso a prueba esa infraestructura. Tras la muerte de alias Cholo el 21 de septiembre, las ACSN anunciaron restricciones que afectaron Santa Marta, la Troncal del Caribe, Ciénaga y sectores del Magdalena y La Guajira.

El pasado martes 22 de septiembre comerciantes denunciaron amenazas para cerrar sus negocios y transportadores reportaron que estaban guardando sus vehículos. También fueron reportados ataques contra vehículos y restricciones a la movilidad.

El turismo cayó de inmediato. Una parte considerable de las reservas se canceló justo antes de la temporada de vacaciones escolares de octubre, uno de los momentos más activos económicamente para ese sector y para la región.

Cotelco Magdalena calculó una ocupación de 33 % en la ciudad. La entidad, además, señaló que los establecimientos ubicados en zonas rurales y en contacto con la naturaleza estaban entre los más afectados.

En ese escenario, el Tayrona aparece como una pieza distinta del engranaje turístico de Santa Marta: un parque que recibe cientos de miles de visitantes al año y debe cerrar periódicamente para proteger su territorio, al mismo tiempo mantiene una operación de alojamiento administrada mediante un contrato interadministrativo con una sociedad vinculada al sector Defensa.

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