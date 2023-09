Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El 11 de agosto de 2020 fue un día sinigual turbio durante la podrida pandemia. Cinco niños afrodescendientes, hijos de familias migrantes de la violencia de otras zonas del país, fueron asesinados por los vigilantes, trabajadores particulares, de una extensa plantación de caña contigua al barrio Llano Verde al oriente de Cali.

Fue un punto de inflexión, de asfixia profunda imposible de aguantar más en un país que venía ahogándose en una de las peores crisis sociales de su historia, en medio de una pandemia fatídica, entre la noticia cotidiana de la aniquilación de líderes sociales, entre un paro nacional cuyos alcances no cesaban desde noviembre del 2019 y a la vista insólita de un gobierno nacional que se atrincheraba y veía inmutable desde el balcón cómo se alzaban llamaradas.

-Publicidad.-

Quién los Mató es una canción viva en medio de tanta muerte, una canción denunciante, sin rendición, que se dio a conocer cerca de un mes un mes después del asesinato de los niños; niños estudiantes, afrodescendientes, hijos de familias trabajadoras y desplazadas de otras o la misma violencia; niños que no eran ladrones, guerrilleros, invasores o terroristas, en un tiempo en el que la pena de muerte no escrita parecía más tolerable que nunca.

Hoy es conveniente dar espacio y tiempo a la letra de Quién los Mató (Hendrix Hinestroza, Nidia Góngora, Alexis Play, Junior Jein, asesinado con igual oscuridad un año después; Esteban Copete, Jeffry Cuesta, Cristhian Salgado, excusas pues de seguro no están nombrados todos); e invitar a ver el video del cineasta Jhonny Hendrix Hinestroza, a quien se le ocurrió esta obra trascendental: https://www.youtube.com/watch?v=i7vBVvvHBYY

Publicidad.

“Madre/ No llegaré a la hora de la cena/ Aparecí en un lugar Que no era mi hogar/Me duele estar tan lejos/ Oigo me están llamando

Madre/ No llegaré a la hora de la cena/ Aparecí en un lugar Que no era mi hogar/ Dicen que ven mi cuerpo/ Oigo me están llorando/

Volvió el monstruo que acecha/ El que despoja las tierras Y el que pudre las cosechas/ Tiene la mirada fría y carece de empatía/ Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía/ No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas/ Destruye lo que vé y no se conforma/ Solo obedece intereses económicos/ Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos/

Hermanos de otras madres que salieron de sus casas/ Se fueron hace un día y hace años que no abrazan/ Ese monstruo llegó al cañaduzal/ Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal/ ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por otro falso positivo?

Madre/ No llegaré a la hora de la cena/ Aparecí en un lugar Que no era mi hogar/ Me duele estar tan lejos/ Oigo me están llamando

Madre/ No llegaré a la hora de la cena/ Aparecí en un lugar Que no era mi hogar/ Dicen que ven mi cuerpo/ Oigo me están llorando/

Hay sangre en la arena y esta vez no es del torero/ Son cinco chicos que salieron pero nunca volvieron/ Uno de ellos resistió de una manera inexplicable/ Para señalar el camino y que lo pudiera encontrar su madre/ En medio de una escena con respuestas en potencia/

Y unos cuántos que no se entendía que hacían allí/ El dolor de familiares impulsados por el miedo/ Queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido/ Si esta madre no se atreve todo estaría perdido/

Y estaría en archivo y otra historia pa' contar Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad/

Sangre/ Hay sangre en unas manos ajenas/ Si me convierto en canción/ Solo recuérdame feliz/ Aquí no pasa el tiempo/ No hay pena o sufrimiento/

Ahora soy yo quien va a escandalizarse/ Con la fuerza de los gritos de Ruby Cortes en los cañaduzales/ Le exijo a la justicia que este caso se aclare/ Y que no quede impune como casi siempre hacen/ Nada, la vida de los negros no importa nada/ Lo primero que dicen es: "andaban en cosas raras"/ Como Jean Paul, Jair, Léyder, Álvaro y Fernando/ Somos víctimas del sistema y el abandono del estado/ Pero el pueblo no se rinde carajo/

¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños?, eso no era justo, no/ ¿Quién los mató?

Eran universitarios los de Samaniego/ Acabaron con sus vidas y con sus sueños/ ¿Quién los mató? Oi-e-ie-ie-oi / ¿Quién los mató?

No hay propuestas, ni protesta, nadie sale/ La indiferencia social mata a líderes sociales ¿Quién los mató? Pido justicia ¿Quién los mató? O ie ¿Quién los mató? ¿Quién los mató?

Las masacres en el Urabá/ Por esos crímenes atroces ¿Quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron madres solas, padres solos/ Y hermanos también/ ¿Quién los mató?/

El miedo acorrala/ El llanto de una madre hace más eco que una bala ¿Quién los mató?

No más farsas ni fachas/ No se olvida el dolor de las madres de Soacha ¿Quién los mató? Hasta cuando esta guerra que cobra vidas inocentes/

Madre/ No llegaré a la hora de la cena/ Aparecí en un lugar/ Que no era mi hogar/ Me duele estar tan lejos/ Oigo me están llamando/

Madre/ No llegaré a la hora de la cena/ Aparecí en un lugar/ Que no era mi hogar/ Dicen que ven mi cuerpo/ Oigo me están llorando/

Madre ¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas?/ Hoy ellas están aquí/ Hay muchas otras junto a mí/ Y todas van volando/ Se van surcando en lo alto”.