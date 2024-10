Vicky Dávila es Laureano Gómez: haciendo invivible el país

Por: Mateo Duarte del Castillo |

octubre 18, 2024

Cuando el entonces senador Laureano Gómez —godo y rezandero a morir— fue embajador en Alemania en 1933 y le hacía oposición al gobierno liberal de Olaya Herrera escribió: “Nuestro deber (el de los conservadores) es hacer prácticamente invivible el ambiente de la república”. Y después en un discurso en 1940 anunciando la política de su partido dijo: “Llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal (…) y haremos invivible la república”.

En Colombia —con excepción de haber elegido a un gobierno de izquierda— no ocurre realmente nada novedoso, todo se repite, 64 años después vemos a Vicky haciendo lo mismo: intentando hacer invivible el gobierno Petro desde la revista Semana y cuyos tuits casi siempre termina con la frase: “Dios está conmigo y con Colombia”.

Vicky es, sencillamente, Laureano con falda y aretes.

Si el empleo sube es debido a los empresarios; si baja es culpa del Gobierno. Si a ud se le vara el carro es porque Petro detuvo la importación de autopartes, lo mismo pasa si se le daña la lavadora, el airfryer o la licuadora.

Nada que venga del progresismo le parece bien a Dávila, los males que nos aquejan siempre serán culpa del Gobierno y si no lo son, busca la manera de relacionarlo.

No sé si ya publicó que “es probable” que el asesino de Sofia haya votado por Petro, pero no demora en sugerirlo para sugerir también que hay que tener cuidado con los petristas y no dejarlos con los niños a solas… nunca se sabe.

En la campaña de hacer invivible los 4 años de Petro recurre a noticias verdaderas y falsas para que en ese bombardeo no se distingan unas de otras y todas pasen por ciertas. La FLIP rara vez denunciará o dirá algo sobre este método periodístico.

Entonces planteado el problema, se ofrece la solución: ella misma (!) ya nos ha contado que estudió en colegio de monjas, que vendió frutas en la calle, que lo que tiene se lo ha ganado a pulso (¿el marido también se lo ganó así?) toda una hoja de vida que la postula para vencer al diablo comunista que nos tiene dominados —acá se ve claro la educación de Dios vs el diablo que le fue inculcada y quien sabe que cosas más… nunca se sabe—.

Entonces ya empezó a copiar y pegar frases de la Machado: Hay que resistir, entre todos saldremos de esto si nos unimos, a untarse de pueblo abrazando viejos, jóvenes y a coger de los cachetes a niños para decir mirando a cámara que tenemos que luchar por ellos porque son el futuro y el resto de la lista de frases de cajón de una candidata…sin serlo oficialmente.

El hashtag #petroesmaduro saldrá de su teclado y boca, más temprano que tarde, para dejar claro la lucha del bien contra el mal, donde ella como Maria Corina nos salvará de que si se nos daña algún electrodoméstico, el libre mercado, la empresa privada y el empuje paisa harán que haya repuestos, un país donde se acabarán los asesinos de niños porque (y ya lo dijo) habrá cadena perpetua para esos casos, y en el 2026 empezará la tarea de “reconstrucción de la patria”, la cual tomará cuatro años porque hay que devolverle la tierra a los terratenientes y despojadores, y eso toma tiempo.

Esta mezcolanza de pasado, presente y futuro con Biblia en mano es la que nos van a ofrecer. Vamos a ver si somos tan pendejos de comprarla.